Los eventos oficiales pueden hacerse sin problemas, mientras desde distintos sectores seguimos sin poder trabajar, por ejemplo, las zapaterías no podemos abrir porque “no somos esenciales”. No comprendo el criterio de este tema, hay supermercados abarrotados de gente y que jamás dejaron de atender mientras a los locales pequeños nos vuelven locos. No tiene sentido lo que hacen.

