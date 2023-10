Sofía Clerici hizo un ritual para limpiar las «malas energías» de su casa luego del allanamiento

El pasado martes la Justicia allanó la casa de Sofía Clerici en Nordelta, de donde se secuestraron 600 mil dólares y otros objetos de valor. Si bien la modelo mantuvo un perfil bajo en sus redes sociales luego de destapar su relación con Martín Insaurralde, tras este episodio policial decidió romper el silencio y se mostró realizando un particular ritual.

Según expresó la propia Sofía a través de sus historias de Instagram, el objetivo era realizar una “limpieza de malas energías” en su hogar, tal como escribió sobre las imágenes. En el video se ve cómo su mano izquierda sostiene un cuenco en el que quemó palo santo junto con hojas secas de laurel y romero, mientras lo iba llevando por toda la casa. De fondo, una música tenue y relajante acompañaba el ritual.

“Gracias, gracias por tanto amor. A mis seguidores y clientas. Leo todo lo que más puedo y quería decirles que me llena de amor en este momento por el que estoy pasando”, había escrito Sofía en una story anterior después de compartir una serie de mensajes de afecto que recibió en las últimas horas, muchos de ellos elogiando los productos de su marca de lencería que tiene a la venta.

Luego de que se conocieran los elementos que fueron secuestrados de la propiedad que posee Clerici en Nordelta, la modelo respondió a las críticas que recibió por el dinero y los artículos de lujo que tenía en su posesión. “Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida”, disparó.

Por medio del perfil personal que posee en la red social X, antes conocida como Twitter, la imputada en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito compartió la imagen de una lengua con un insulto en inglés dirigido a sus detractores. Frente al mensaje que publicó cerca de las 22 horas, la mujer volvió a ser cuestionada por el origen de los billetes requisados durante el procedimiento realizado el lunes por los agentes del Departamento AntiCorrupción de la Policía Federal, ya que aparentemente figuraba como monotributista en la categoría más baja, es decir, la A.

El último miércoles por la mañana, Clerici se volcó nuevamente a sus redes sociales, para compartir una particular publicación: “Buen día! Al que madruga…ja noooo saben lo que SON MIS diseños nuevos de la colección de Swimwear de mi marca no no!!!! Se viene muy arriba! Quieren que les muestre un adelanto de las telas?”, escribió también en la red social X.

Ante este posteo, uno de sus seguidores le preguntó la forma en la que rendía impositivamente su emprendimiento. “¿Hace factura A por las compras?”, le consultaron. Y la respuesta de Clerici fue contundente: “Obvio bb”.

El juez federal Ernesto Kreplak secuestró casi 600 mil dólares y varios objetos de valor en el allanamiento que se realizó el lunes pasado en la casa donde vive la modelo, en Nordelta, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. También allanaron propiedades de Insaurralde y Jesica Cirio, quienes estuvieron casados durante diez años.

En el allanamiento en la casa de Clerici, se secuestraron 569 mil dólares, 2 millones de pesos, y más de 2 millones de pesos uruguayos. Además, la Policía Federal incautó pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas, siete carteras Louis Vuitton, dos celulares marca Iphone, una Macbook, dos Ipad, un Ipod con cámara, una notebook marca Samsung, varios relojes, dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas y otros elementos de interés.