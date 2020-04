Sofía Zámolo anunció que está embarazada: «Acá estamos esperándote con todo el amor del mundo»

Compartir

En plena pandemia de coronavirus y mientras transcurre el aislamiento social, preventivo y obligatorio, todavía hay noticias buenas. Y este jueves, Sofía Zámolo anunció en su cuenta de Instagram que será mamá por primera vez.

Con un emotivo mensaje y una foto en la que se la vio junto a su pareja José Félix Uriburu, la modelo y conductora deja al descubierto su pancita. Junto a la imagen escribió: “En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligó a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir”.

“Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leía que eran fuertes, cosas que dolían. Pero siempre opté por el amor y hoy, desde este lugar, quiero compartir con ustedes que vamos a ser papás por primera vez!!! Y si bien se nos mezclan todo tipo de emociones porque el 2020 nos dio unos cuantos golpes muy fuertes, porque es mi primera vez y no tengo cerca a mi mamá, estoy sensible y cuando me siento muy mal quiero correr a abrazarla pero caigo en que estamos todos lejos, aunque intentamos estar cerca como podemos. Pero la vida lo quiso así. Nos metió para adentro y nos conectamos nosotros 3 más que nunca”, continuó.

“Así que acá estamos esperándote bebito/a con todo el amor del mundo, con ganas y esperanzas de que llegues a un mundo mejor, un mundo ya sanado y puedas disfrutar de todo el amor de las personas que nos rodean. No nos cabe la felicidad en el cuerpo, la sensibilidad por 1000 millones y agradeciendo que siempre me acompañen con tanto amor desde el otro lado”, concluyó Zámolo.

“Es agobiante cuando vas caminando por un shopping y te dicen que te apures porque se te pasa el tiempo. Yo no quiero traumarme, y creo que la maternidad se pospuso. Trato de que no me afecte el qué dirán, pero es agotador», había señalado hace unos meses Sofía Zámolo en una entrevista, y en ese momento abrió decenas de preguntas. ¿Por qué una mujer debe explicar cuándo quiere ser madre? ¿Qué le genera la presión familiar o social ante la no llegada de un niño? ¿Debe ser mamá para poder sentirse realizada en su vida?

Casada con José Uriburu desde hace tres años, la modelo explicó: “Estamos muy unidos como pareja y nos encantaría tener hijos. Me presiona que me pregunten cuándo voy a ser mamá…». Hoy, la historia de amor se corona con la llegada de un bebé que la pareja tanto deseó y en nueve meses se hará realidad.