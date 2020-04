Arroyo defendió a la Escuela de Cadetes: «Tenemos que proteger a los formoseños y evitar los contagios»

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el jefe de la Policía de Formosa, Crio. General Walter Arroyo se refirió a la Escuela de Cadetes que funciona como centro de alojamiento para los formoseños que regresaron de otras provincias y deben realizar la cuarentena. «Me sorprende como se instala de repente una situación que ya tiene más de 17 días de vigencia, el alojamiento allí no comenzó ayer», comenzó diciendo.

«Si no estuviera en condiciones no se hubiera habilitado, porque esto no es de ahora, sino que cuando se conformó el Consejo de Emergencia del COVID 19 se comenzó a evaluar el tema del alojamiento para cuarentena, y nosotros ofrecimos lo que teníamos disponibles y quienes conforman el Consejo fueron a inspeccionar para habilitar», dejó en claro.

Al ser consultado por la denuncia publica de que no hay médicos y el estado sanitario del lugar dijo: «cuando nosotros informamos al Consejo de lo que teníamos le hablamos de 170 camas que teníamos disponibles planteando que había que proveer fundas, sábanas y frazadas, eso se gestionó en el Ministerio de Economía y tenemos disponibles».

«No me agrada salir a hablar de esto porque el centro no comenzó a funcionar hace dos días. Hubo gente que ya cumplió la cuarentena y ahora se fue, y antes ni había quejas. Es como que hay distintas clases de ciudadanos, para nosotros las reglas son claras: una mamá me planteó que las personas deben estar aislados, pero eso está malinterpretado. Como vienen de un lugar donde hay coronavirus nosotros tenemos que proteger a los 600.000 habitantes de la provincia de que no se contagien. Entonces el que viene debe someterse a un rigor sanitario que, si o si debe cumplir, no pasa si estoy o no de acuerdo», aseveró Arroyo.

Expuso que elije «no contestar» puntualmente «los cargos» sino que opta por explicar el trabajo que realizan. «Explico como funciona, qué es lo que tenemos. Ayer había 215 personas alojadas en cuarentena en tres lugares y son 14 o 15 los que se quejan. Yo explico la situación y que cada uno saque sus conclusiones».

«La Escuela de Cadetes no es un hospital, es un lugar para cumplir la cuarentena. Si hay gente enferma no va a estar allí», asintió dejando en claro que «lo que hacemos es aislar a las personas que viene de lugares con coronavirus».