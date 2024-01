Solicitaron a la Secretaría de Energía que el Programa Hogar sea regularizado

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, le solicitaron informes a la actual Secretario de Energía Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, en relación a las causas por los que los beneficiarios del Plan Hogar que debían recibir en nuestra provincia subsidios por el consumo de cada garrafa, no lo están haciendo y desde el ANSES únicamente se informó de que existiría un retraso sobre los citados”.

Asimismo, el defensor del pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca señaló que este beneficio consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre el 80% del valor efectivo de la garrafa de 10 kg, que en este momento los consumidores están pagando valores de $8.500 a $9000, al mostrador, cifra esta que alcanza los $12.000 y $15.000 en algunos comercios barriales y en nuestro interior provincial. Añadió también que centenares de beneficiarios de la Garrafa Social consultan diariamente por qué no cobran el subsidio de la garrafa. Si bien los pagos del Programa Hogar comenzaban regularmente las primeras semanas de cada mes, hasta la fecha todavía no comienzan las acreditaciones.

Señalaron que hasta que no exista alguna instrumentación en caso contrario, los consumidores que pueden cobrar el Plan Hogar son: *La casa no puede estar conectado a la red de gas natural. * Los ingresos de la familia tienen que ser menores a dos veces el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), * Si se tiene un Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se incrementa a tres pisos salariales. En el caso de monotributistas, la categoría máxima para anotarse es la C, inclusive, o D si se cuenta con un CUD. La inscripción al Programa Hogar se puede hacer a través del sitio web de Mi Anses con la Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal es necesario pulsar en las opciones «Programas y beneficios» y «Solicitar tarifa social», o concurriendo a la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, o comunicándose a los números telefónicos 370 443 6379 – 0800 444 1770 y/o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar , o en la Oficina Provincial de la Defensoría del Pueblo de Nación al correo electrónico juliosantander81@hotmail.com .