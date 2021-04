Solo el 0,2% de los vacunados se contagió de Covid-19 y de esos, el 98% fueron asintomáticos

Compartir

La médica pediatra e infectóloga Alejandra Bontcheff, asesora del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, explicó que en los estudios realizados sobre la efectividad de las vacunas “se encontraron un 90% de generación de respuesta inmune”. El seguimiento se realizó sobre el personal de salud y la vacuna Sputnik V.

“Estamos estudiando a los pacientes dentro de un protocolo de investigación donde se está evaluando la respuesta inmune a las diferentes dosis de las vacunas, a pesar de que tenemos datos nacionales y datos de laboratorios de las vacunas donde se observa que posterior a la primera dosis hay cero conversión, es decir, una respuesta inmune elevada, mayor al 90% inclusive, nuestro estudio está demostrando lo mismo, que la población objetivo que se ha vacunado en Formosa y donde el estudio nuestro se centra en personal de salud, se ha visto que ha respondido en un muy alto porcentaje, mayor al 97% después de la primera dosis, eso obedece a la estrategia que se desarrolla desde el 26 de marzo donde se le da prioridad a la primera dosis para vacunar a un nivel de población más elevado”, dijo.

“Los inmunizados han respondido, han generado un nivel de anticuerpos protector”, destacó y aseguró que “nosotros estamos evaluando la vacuna Sputnik V pero también depende del sistema inmune de cada persona, vacunar una persona que tiene sus defensas comprometidas porque ya sea está con tratamiento con corticoides o tiene una enfermedad de base que hace que esto sea así, la respuesta protectora tarda más o es más débil”.

La médica señaló además que “este es un protocolo de investigación que se inició por iniciativa del Consejo Covid que viene trabajando hace mucho y a partir de eso se buscó voluntarios dentro del personal de salud, que es el personal primeramente vacunado y a partir de allí se hacen los controles, todavía el estudio no se terminó, no se presentó, de hecho no puedo hablar de respuestas finales porque no se terminó aún, los dosajes se hace al día cero, al día 21, al día 41, al día 120 y 180, estamos por la mitad en este momento, pero sí podemos decir que pos primera dosis ha habido una buena respuesta”.

“Se está controlando a aquellos vacunados que se internan, que tienen cuadros moderados o graves, se está controlando a todos los vacunados que se infectan, lo que sí se vio es que de los vacunados que se infectan es un 0,2%, un porcentaje muy bajo, la mayoría de estos vacunados que se infectan que sería más del 98%, son asintomáticos o sintomáticos leves. Aquellos que tuvieron la enfermedad sintomática con cuadros moderados o graves que es un porcentaje muy bajo, fueron porque todavía la vacuna no había generado una respuesta inmune y además eran personas con muchísimos factores de riesgo”, aclaró Bontcheff.

“La idea es que uno cuando se vacuna tiene que tener por lo menos tres semanas para ver resultados, se espera ese tiempo posterior a la vacunación para generar una respuesta inmune protectora, como para estar más tranquilos, lo que haría la segunda dosis que en este momento se ha postergado a los 3 meses, es postergar, prologar en el tiempo la respuesta inmune no solo con la Sputnik V sino que con las tres vacunas que se están utilizando”, explicó.

“De todos los vacunados en este momento que son más de 80 mil, solo el 0,2% se ha infectado”, valoró.

Respecto a cuándo llegará la segunda dosis de la vacuna Sputnik V para el personal de salud, explicó que “como es personal muy expuesto, muy necesario y sumamente estratégico, se manejan intervalos de 21 días entre la primera y segunda dosis de Sputnik V, ahora están completando a los que les faltaban las segundas dosis. Todas las etapas de vacunación en los diferentes grupos poblacionales van dependiendo del ingreso de las vacunas a la provincia, a medida que van ingresando y el tipo de vacuna que va ingresando, se va vacunando estratégicamente a los diferentes grupos poblacionales”.

Para finalizar indicó que en Formosa se aplicaron tres tipos diferentes de vacunas. “Quizás genera un poco de confusión porque la vacuna de AstraZeneca y Oxford nos llega como AstraZeneca y como Covishield pero es la misma vacuna, esta última viene de la India, ellos le cambiaron el nombre, pero es la misma vacuna, la misma materia prima, seguimos trabajando con tres vacunas”.

