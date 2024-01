Stolbizer: «Me da vergüenza ajena una convocatoria a movilización de la CGT»

La diputada nacional Margarita Stolbizer, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, consideró hoy que «no se puede adjudicarle (al presidente Javier) Milei la responsabilidad de esta situación» y aseguró que le da «un poquito de vergüenza ajena una movilización de la CGT» en referencia a la convocatoria al paro general del 24 de este mes, al cuestionar que la central obrera «no se movilizó contra el gobierno anterior».

«Yo no puedo adjudicarle a Milei la responsabilidad por este estado de situación, por eso me da un poquito de vergüenza ajena cuando vemos a la CGT saliendo a reclamar cuando no lo hicieron a los que sí, son efectivamente responsables», señaló Stolbizer en declaraciones a Radio Rivadavia.

Para la legisladora, el actual «es un escenario complicado, donde los problemas son la inflación, los alquileres, los jubilados, pero son cuestiones que no se deben a este mes de Gobierno». «Argentina viene con una declinación muy fuerte y hoy estamos pagando las consecuencias de esa situación. Hoy se equivoca Milei cuando insulta a los legisladores. No es bueno pretender legislar a través de un DNU cuando el Congreso está funcionando, Eso es malo para un inversor y para dar seguridad jurídica», remarcó Stolbizer.

La diputada agregó que también «enchastra el proyecto» de Ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» porque se quieren meter todos los cambios juntos y eso se confunde con las buenas intenciones».

«Nosotros acompañamos una declaración de emergencia porque queremos darle las herramientas al Presidente pero no me metan en el medio las reventas de las entradas de fútbol porque todo eso enchastra y ensucia. Para estabilizar la economía hay que estabilizar la política», fundamentó la diputada.

En tanto, sobre la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Anses y la anulación de la fórmula jubilatoria, la legisladora aseguró que su bloque «rechaza que se pueda fijar por decreto la fórmula de actualización»

«Eso tiene que hacerse Ley y por índice de inflación o costo de vida. Sobe el Fondo de Sustentabilidad, estamos en contra de que sea algo que pueda pasar al mercado. Igual, hay una doble vara. Los que atropellaron a la Constitución y ahora se rasgan las vestiduras», completó en una clara referencia a las posturas que mantiene Unión por la Patria (UxP) ante las políticas de Milei.

La diputada también se refirió al concepto de «casta» al sostener que «no sé cuál es la calificación porque cuando uno mira el currículum de (el procurador del Tesoro, Rodolfo) Barra, tuvo todos cargos habidos y por haber y su actuación no ha sido del todo feliz. Hoy vuelven a ocupar cargos personas que parecen haber sido impolutos», puntualizó.}