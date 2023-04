Suba del dólar: supermercadistas se reúnen hoy para evaluar la crisis económica

Los efectos de la fuerte devaluación del peso impactan en la industria de alimentos y supermercadistas de todo el país se reunirán esta jornada para evaluar la situación. «El Banco Central no tiene dólares para poder importar los insumos para poder seguir produciendo», manifestó Ricardo «Pilo» Cáceres, empresario supermercadista, al Grupo de Medios TVO.

«Lo difícil va a ser cuando ya no se encuentre más nada, lo difícil va a ser cuando la industria alimenticia deje de producir. Ahora no se que van a hacer porque los insumos creo que ya no tienen, está muy complicado todo. Ojalá se solucione esto lo más pronto posible», agregó Cáceres.

Debido a esto, la Cámara de Supermercadistas de la República Argentina evaluará en una reunión el marco de situación que existe en la industria de alimentos que se encuentran con interrupción y disminución de producción debido a la escasez de insumos que se adquieren con las divisas norteamericanas y que genera desabastecimiento en ciertos productos.

«No hay insumos, el Banco Central no tiene dólares para poder importar los insumos para poder seguir produciendo, ese es el problema que seguramente está teniendo la industria alimenticia», indicó el empresario.

Durante estos últimos días, debido a esta situación, varios supermercados abastecen sus góndolas con la sustitución de productos de otras marcas que se encuentran disponibles en el mercado. Esto para garantizar que los consumidores encuentren los productos de consumo masivo como azúcar, aceite y harina.

«Estamos sustituyendo por otras marcas, pero ahora nos está pasando que no circulan muchos precios en el mercado. Si esto se producía los primeros días del mes, donde la gente tiene un poco de plata en el bolsillo, iban a llevar todo. Ojalá esto se solucione lo más pronto posible y así podamos tratar de tener mercadería en las góndolas porque nosotros no podemos cerrar, tenemos que seguir abiertos», expresó Cáceres.

Según el análisis del empresario que cuenta con varias cadenas de supermercados en el NEA, si la corrida cambiaría que aproximó al dólar paralelo a los $500 ocurría a principios de mes, los supermercados no darían abasto ante la demanda de los consumidores.

«La gente hoy no tiene plata y menos mal que no pasó esto los primeros días del mes porque la gente no quiere tener un peso en el bolsillo por la devaluación, prefieren tener mercaderías. Espero que se solucione de alguna manera, por lo menos que haya alguna estabilidad y se hable en una mesa a ver de qué manera se puede solucionar al menos algo», finalizó.

