Sube la expectativa de sumar trabajadores en el tercer trimestre del año

La expectativa para la incorporación de trabajadores y la creación de empleo en el tercer trimestre del año subió en la Argentina ocho puntos porcentuales respecto de la que tenían los empresarios para el segundo trimestre del 2022, según un informe privado.

«La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el tercer trimestre de 2022 es de +21%, demostrando así un aumento de ocho puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre del 2022», indicó el informe de la empresa ManpowerGroup.

Indicó que «en 10 de las once actividades económicas relevadas, los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el tercer trimestre del 2022».

Precisó que el segmento Bancos, Finanzas, Seguros & Bienes Raíces lidera las intenciones más sólidas de la muestra, con una expectativa neta de empleo del 32%.

En segundo lugar se ubicó el agrupado de empresas dedicadas a la Educación y a la Salud, con una ENE de 28%, y el tercer lugar la industria manufacturera con 21% de ENE.

Cuyo y el Noroeste Argentino (NOA) son las dos regiones con mayor Expectativa de creación de empleos, del 31% y 24% respectivamente.

La región que marcó una menor expectativa es el Nordeste (NEA) con una ENE de 2%.

En total, el informe relevó la opinión de 700 empleadores en el país, de los cuales el 36% planea aumentar el personal, el 37% no espera realizar cambios, el 19% prevé disminuirlas y el 8% no sabe si efectuará cambios durante el tercer trimestre del año .

En América, los empleadores de los diez países relevados esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el tercer trimestre del año, indicaron.

