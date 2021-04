Subteniente Perín: tornado provocó voladuras de techo, caída de árboles y postes de luz

Compartir

Los fuertes vientos sacudieron a la localidad, provocando voladuras de techos, caída de árboles y postes de luz. El Comando de Emergencia y la Policía del lugar avanzan en el relevamiento de los daños.

Subteniente Perín, localidad ubicada geográficamente sobre la Ruta Nacional 95, en el centro sur de la provincia, se registró este lunes por la tarde un tornado con fuertes vientos que provocó voladuras de techos, fisura y desmoronamiento de paredes de las viviendas, además de caídas de árboles y postes de luz.

El presidente de la Comisión de Fomento del lugar, Diego Romero, quien precisó que este fenómeno climático sucedió cerca de las 18 horas y duró unos 20 minutos aproximadamente.

“Fue realmente muy preocupante lo que sucedió. Según los testimonios de la gente del lugar, tuvieron que agarrarse de los árboles porque si no se los llevaban los vientos”, relató, sumando que hay algunos videos que están circulando que muestran la velocidad del viento.

Además, declaró el jefe comunal que el Comando de Emergencia, conjuntamente con la Policía, avanza en el relevamiento de los daños.

No obstante ello, marcó que en la mañana de este martes las cuadrillas del Municipio realizaron trabajos de zanjeos con retroexcavadoras, para así permitir el escurrimiento de las aguas en los barrios anegados.

“Si bien siempre se mantienen las colectoras limpias para que no haya ningún tipo de inconveniente en los días de lluvias, en esta oportunidad fue muy de golpe lo que sucedió”, hizo notar.

Además, estimó que entre las 18 horas del lunes y hasta pasadas las 9 de la mañana de este martes “hemos superado los 120 milímetros de agua caída”.

En cuanto a las nueve colonias que dependen de Subteniente Perín, añadió que “únicamente hubo lluvias, no así los fuertes vientos”.

Sin embargo, debido a la caída de algunos postes de luz, se vio afectado el servicio de energía eléctrica, por lo cual el personal de REFSA trabajó desde horas tempranas de este martes para restablecer el servicio.

