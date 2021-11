«Sueño con una Formosa libre donde haya oportunidades de crecimiento «, dijo Casadei

Compartir

El candidato a concejal por el partido “Juntos por Formosa”, sublema “Libres”, Enzo Casadei, visitó el piso de “Expres en Radio” a pocos días de las elecciones legislativas de noviembre donde buscará ingresar al Honorable Concejo Deliberante capitalino. «Sueño con una Formosa libre donde haya oportunidades de crecimiento «, expresó.

“Estamos recorriendo los barrios, organizando los días de campaña que nos quedan de cara a las elecciones, estoy contento. No es casual, tenemos una historia detrás participando en política, en las filas de la oposición al gobierno provincial desde hace muchos años y circunstancialmente me toca encabezar la lista de un gran equipo de hombres y mujeres, son personas que han dado mucho a Formosa y que tienen mucho todavía para dar y que me honren con representarlos, ponerme a consideración del vecino con el acompañamiento de ellos para mi es un honor enorme”, manifestó agradecido.

Casadei reconoció que “la política siempre es el hombre y las circunstancias, el proyecto colectivo, el hombre o mujer y las circunstancias, de acá en adelante tenemos un enorme desafío, estamos convencidos que el verdadero desafío comienza el 15 de noviembre en el camino que vamos a construir de acá a dos años para ser gobierno en la provincia y en la ciudad, en ese sentido estoy dispuesto a donde el formoseño y el proyecto de Formosa libre nos ponga a consideración, estamos para ayudar,empujar, sumar y sea el lugar que sea, estaremos a predisposición para empujar, estar adelante, atrás, todo lo que sirva para sumar a este proyecto colectivo va a contar con nosotros y muchos jóvenes más”.

“Es un paso más en una carrera política que la vengo sosteniendo en el tiempo, comencé desde lo más básico de la militancia territorial, fiscalizando, después teniendo cargos partidarios institucionales de relevancia, ahora esta candidatura, es un paso más hacia lo que el destino depare y el proyecto colectivo demande. Ahora estamos encarando la ciudad, me llama muchísimo la atención, es el lugar donde nací y yo proyecto mis más grandes anhelos. Todo comienza por Formosa, que ya comenzó por la ciudad, la responsabilidad no es solo con el vecino de la ciudad de Formosa sino que con el formoseño que está en el interior porque siempre está mirando qué pasa en la capital, acá están los micrófonos, las cámaras, las luces de la gran ciudad y siempre están mirando atentamente qué pasa en capital, esa es una enorme responsabilidad que asumimos para todo Formosa, si en capital comenzó el cambio esto se va a ir extendiendo a gran parte del territorio”, aseguró el joven.

“Creo que la ciudad merece un gran pacto político institucional entre todas las fuerzas que participan en el armado político de la ciudad para definir prioridades y un plan estratégico de infraestructura de lo que necesite Formosa para estar a un nivel más equitativo, parecido al de las capitales de la región, me parece que podemos las nuevas generaciones aportar esa mirada que salte la grieta, que no esté en el corto plazo de cada dos años”, manifestó.

“El desafío es que los jóvenes sueñen y que desde el Estado ya sea municipal o provincial, generemos las condiciones para que los chicos en un pie de igualdad puedan ir cumpiento sus metas, sus sueños, ya sea crecer, trabajar , formar una familia en Formosa o en otro lugar, formarse académicamente, conseguir trabajo, ese es el desafío que uno siempre proyecta, cuando hablamos con el vecino siempre le decimos que tienen que pensar en el futuro”, subrayó.

“Lo mejor que podemos hacer es generar las condiciones para que puedan desarrollarse, hay mucho potencial el Formosa, mucha buena madera, recursos humanos pero no alcanza solo con la voluntad del individuo y el esfuerzo si no genera las condiciones para que alguien se desarrolle y cumpla sus sueños”, reconoció.

Opinó además que “creo que va a haber una fuerte renovación en la política formoseña, aparte creo que es necesaria, fueron los jóvenes los que tomaron el rol de protagonista y eso tiene que ver con una fuerte crisis de representatividad, cuando el ciudadano sale a la calle a protestar y no delibera a través sus representantes quiere decir que no lo están representando, postularse para un cargo e ingresar no es solo ir y cumplirlo, hay un desafío enorme que es representar que es un ejercicio que no muchos pueden hacer que tiene que ver con identificar, hacerse carne de los reclamos, del pensamiento de los jóvenes, de la gente en general, del vecino en general, ahí se nota de lo que uno está hecho, si sos político por oportunismo, por una mera circunstancia, si se tiene una verdadera vocación pública y de servicio”.

“Sueño con una Formosa libre y si circunstancialmente me toca ser gobernador con gusto asumiré el desafío, estamos en un proyecto colectivo con hombres y mujeres muy valiosos, con mucha trayectoria y lucha que venimos a sumar el primer paso para sumarnos al equipo de primera que nuestra obsesión es cambiar Formosa”, dijo.

Casadei explicó además que una “Formosa libre”, “es una Formosa donde los sueños puedan ser realizables, que tenga ya que ver con la voluntad de quien emprende el lugar hacia donde llega y que nadie les diga cómo vivir, significa respeto a la diversidad de opiniones, tolerancia, hay una sensación muy buena y es que Gildo Insfrán pasó de moda”.

En esa línea aseveró que “Formosa es poco atrayente para el sector privado, hay una marcada política en contra del sector privado en cualquiera de sus formas, no les interesa el sector privado para nada porque la libertad económica es libertad política”.

“En Formosa tenemos un estado todopoderoso que achata, que pisa cualquier iniciativa que quiera salir de ese esquema de dependencia porque no es solo invertir y demás, sino construir y hacer proyectos a largo plazo en una provincia donde sabes que no tenes seguridad jurídica, una legislatura que funciona como escribanía y cambia las reglas de juego de un día para otro, no genera confianza para venir a invertir, además de todas las trabas burocráticas e impositivas que tiene la provincia, es muy poco atractiva”, denunció.

“Insfrán fue y es un gran administrador de pobreza, es un tipo que su gestión económica es ordenada, tiene números prolijos pero los sueldos siguen siendo los más bajos, los índices no mejoran y va parchando problemas con soluciones que a mi entender son siempre de carácter electoralista pero cada vez son menos eficientes y eso se nota”, subrayó.

“El vecino tiene que saber que apostando por la unidad de la oposición entre Fernando Carbajal y Gabriela Neme y sumándole a eso apuesta a la renovación generacional de la política vamos a estar haciendo un doble favor al ciudadano, creo que es lo que necesita Formosa, que necesita oxigenarse, nuevas ideas, replantearse un montón de cuestiones y sobre todo un horizonte de esperanza”, manifestó.

“Debemos renovar con formación, con coherencia, con una historia que avala el momento que estamos viviendo y sobre todo con muchas ganas de transformar y seguir peleando no solo en el esquema municipal porque estamos peleando por IASEP, en todas las luchas vamos a estar, no porque seamos concejales o porque seamos diputados o tengamos un cargo sino porque somos luchadores, militantes y estamos convencidos de un cambio en Formosa”, dijo.

“El desafío arranca el día después de las elecciones porque más allá de que el vecino va a ratificar el resultado de las PASO en capital, el desafío inicia después, queremos empezar a confeccionar un proyecto de provincia que tenga que ver con la generación de empleo y demás que son los pilares de la Formosa que se viene y para la cual nos estamos preparando”, finalizó.

