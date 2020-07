Sueño cumplido: Atenas de Córdoba jugará la Liga Argentina Femenina 2020/21

Compartir

Enorme anuncio del mítico Atenas de Córdoba en plena pandemia sanitaria por el coronavirus COVID-19, demostrando que cuando las mentes se ponen en marcha y las manos a la obra, se puede avanzar. El club que supo ser gigante en la Liga Nacional de Básquetbol confirmó que jugará la Liga Argentina Femenina 2020/21. El proyecto que fue presentado por los hermanos Matías, Josué y Nicolás Montalbán fue aprobado por el presidente Felipe Lábaque y ya vendido a la televisión cordobesa.

El comunicado

El club hace realidad un gran proyecto que permitirá dar un importante salto de calidad a nivel deportivo e institucional.

Perseguir sueños y objetivos es un tema recurrente, pero no para cualquiera. Se debe trabajar mucho, alimentar la paciencia, perseverar con esa firme creencia de que se puede y saltar cada piedra que está en el camino para lograr llegar a destino. Destino que hoy se encuentra a la vuelta de la esquina. Y el vóley de Atenas puede dar fe de eso.

Tras un proyecto presentado hace tiempo por los entrenadores y hermanos Matías, Josué y Nicolás Montalbán, sobre el que se trabajó silenciosamente y a destajo; y con el aval de la comisión directiva del club, en nombre de su presidente Felipe Lábaque, la institución anuncia que su equipo será parte de la próxima edición A1 de la Liga Argentina de vóley femenino.

Sin dudas se trata de un salto de calidad a nivel institucional, ya que así el club tendrá además del básquetbol, al vóley en la competencia de elite a nivel nacional.

Ya se han recibido importantes guiños de empresas y órganos gubernamentales para recibir el apoyo que se necesita para afrontar algo de esta magnitud. Mientras que también es positiva la apertura de un nuevo “producto” para todos aquellos sponsors que respaldan al básquetbol y que podrán ver reflejada su marca a nivel local, provincial y nacional.

Se trata de un proyecto a cinco años, con la meta de lograr una sustentabilidad y retroalimentación para que en ese lapso de tiempo se consiga que las jugadoras del club sean a futuro quienes conformen íntegramente el plantel.

La intención primaria de este desafío es poder brindarles a ellas una mayor competencia para que logren proyectarse. Generando así también mayor motivación y compromiso al tener por delante un objetivo deportivamente valioso.

Estaría resuelto en los próximos días. Se busca una identidad cordobesa para que no sea solamente “el equipo del club”, sino conseguir que sea un equipo que represente a toda la provincia y proyecte el deporte de la región a nivel nacional.

Por esta situación es que actualmente se está en tratativas con todas las jugadoras cordobesas de máximo nivel; inclusive varias de ellas de selección argentina, menores y mayores. Se pretende que Atenas sea un punto de referencia para todos los grandes valores que hay en Córdoba.

La Provincia necesita un equipo a nivel nacional que ayude a desarrollar y potenciar este deporte. Que genere identificación y acerque el apoyo de la gente y todos los clubes que son parte del vóley de Córdoba.

Por esto es que se avanza en conversaciones para que los partidos no solamente sean disputados en la Ciudad (el lugar sería el Polideportivo Carlos Cerutti), sino también en el Interior. Que llegue a todas aquellas localidades en las que esta disciplina es muy fuerte.

En ese aspecto cabe mencionar el gran apoyo que se ha recibido desde un primer momento por parte de la Federación Cordobesa de vóley, que gestionó ante los organismos nacionales la solicitud por la plaza y posterior inscripción de Atenas a nivel elite.

Se han realizado las tratativas correspondientes y el máximo canal de deportes que tiene nuestra provincia, ShowSport, transmitirá los partidos y posibilitará que los juegos lleguen a todos los hogares.