Super 10: Aranduroga derrotó a Curda de Asunción y lidera la Zona B

Se completó este domingo la segunda fecha del Torneo Regional de Rugby Super 10, y en el partido correspondiente a la Zona «B» Aranduroga derrotó como local a Curda de Asunción (Paraguay) por 18 a 10. De esta manera, el conjunto correntino lidera en soledad su grupo al cabo de dos fechas.

Fue un partido trabado y le costó a las «cebras» poder quedarse con esta victoria. Luego del triunfo ante Aguará en Formosa venía entonado el equipo de Del Villar, pero en la tarde de domingo, debió batallar y cometió muchos penales, y contó con un poco de suerte.

Enfrente, el equipo de Miguel Castelli, otro hombre conocido de la región, se plantó con un buen juego, pero los envíos a los palos, no tuvo aciertos que le costaron el juego. Doce puntos perdidos con tres penales errados por el misionero López y otro de Mussi. Pero el juego cerrado y continuo le permitió jugar gran parte del partido en terreno de rival. Aranduroga había comenzado bien el encuentro con una incursión en ataque que terminó en el try del wing Romero Artaza. Con un penal, González acertó a los palos y ponía el marcador 8-0 para Aranduroga, a los 10 primeros minutos.

Pero Curda recuperaba la pelota y avanzaba en el terreno, el fullback misionero López sumaba tres puntos para la visita y esto contagió, con el trabajo de los forwards los visitantes llevaron peligro al ingoal correntino. En los minutos finales del primer tiempo, el medio scrum Gastón Navas terminó una jugada con mucho peligro y apoyaba el primer try de Curda: 8-10 el marcador, que algunos minutos favoreció a la visita. Pero en la réplica y con poco tiempo por jugar antes del descanso, el apertura correntino, González volvió a sumar tres puntos y sellar el parcial 11-10 para las «cebras».

En el complemento, Aranduroga y Curda demostraron el desgaste del partido, pero fue el local el que supo aprovechar una de las pocas acciones. Una intervención individual del centro Lucas Cerain, que fue quebrando la línea de tackles, le permitió llegar a un nuevo try para aumentar distancias, clave en un partido trabajado y complicado como lo presentó la visita. Ese try, convertido en el promedio de la segunda etapa, significó la ventaja que llevaría al triunfo a Aranduroga, que aguantó con defensa un par de movimientos del rival en zona caliente y terminó sellando una nueva victoria para seguir arriba de las posiciones.

Relacionado