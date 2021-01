Superclásico: River y Boca se cruzarán desde las 21:30 horas

Compartir

El Superclásico por la Copa Maradona que se desarrollará hoy desde las 21.30 en la Bombonera será más que particular. El torneo que se organizó tras la pandemia está en su recta final y el Boca-River podría encaminar la clasificación a la final de uno de los dos equipos, que actualmente comparten la cima de la Zona Campeonato A. Sin embargo, la apretada agenda obligará a ambos entrenador a apostar por algunos nombres que habitualmente no son titulares ya que cuidarán a varios futbolistas para las semifinales de la Copa Libertadores.

En ese contexto, hay once juveniles del Millonario y el Xeneize que están entre los concentrados y todavía no tuvieron su bautismo de fuego en el clásico. Teniendo en cuenta que los de Marcelo Gallardo jugarán el próximo martes 5 de enero en el Monumental la ida contra Palmeiras y los de Miguel Ángel Russo recibirán al Santos el miércoles 6, es posible que muchos de ellos estén entre los titulares o al menos sumen minutos desde el banco de suplentes.

Por el lado del Millonario, los chicos surgidos de las divisiones inferiores que todavía no tuvieron su bautismo en el partido más importante de Argentina son seis: Elías López (20 años), Augusto Aguirre (21 años), Santiago Sosa (21 años), Federico Girotti (21 años), Benjamín Rollheiser (20 años) y Lucas Beltrán (19 años). Otros pibes como Cristian Ferreira (21 años) y Julián Álvarez (20 años) que también están en la lista ya son experimentados a comparación de sus compañeros porque ya tuvieron su estreno formal en distintos Superclásicos. Cabe destacar que Sosa fue suplente en las dos semifinales contra Boca de la Libertadores 2019, pero en ningún momento saltó a la cancha.

En la nómina del Xeneize los juveniles que podrían tener su debut en la Bombonera ante River son cinco: Gastón Ávila (19 años), Cristian Medina (18 años), Agustín Obando (20 años), Exequiel Zeballos (18 años) y Alan Varela (19 años). El detalle es que Obando estuvo en el banco de suplentes contra el Millonario en octubre del 2019 en la derrota 2-0 por la semifinal de la Copa Libertadores, pero no ingresó.

LOS 25 CONCENTRADOS DE BOCA: Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García, Frank Fabra, Emmanuel Mas, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Lisandro López, Carlos Zambrano, Julio Buffarini, Leonardo Jara, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Alan Varela, Sebastián Villa, Agustín Obando, Edwin Cardona, Gonzalo Maroni, Eduardo Salvio, Carlos Tevez, Mauro Zárate, Franco Soldano, Ramón Ábila y Exequiel Zeballos.

LOS 23 CONCENTRADOS DE RIVER: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Javier Pinola, Robert Rojas, Paulo Díaz, Augusto Aguirre, Gonzalo Montiel, Elías López, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal, Ignacio Fernández, Cristian Ferreira, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Julián Álvarez, Federico Girotti, Benjamín Rollheiser y Lucas Beltrán.

