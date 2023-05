«Tal como lo hice cuando fui concejal, como diputado ésta será la única vez que vaya por la reelección»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial radical Juan Carlos Amarilla habló del cierre de listas de su sector político donde ocupa el segundo lugar buscando la reelección, además en este sentido dijo que, así como sucedió cuando era concejal capitalino ésta será su única reelección.

“Hemos presentado nuestra lista de candidatos. Tengo el honor de integrar la lista de diputados provinciales en segundo término”, comenzó diciendo y agradeció a toda la dirigencia de su partido la confianza depositada.

Al hablar de la lista dijo: “nosotros armamos una lista que creemos es representativa prácticamente de todo el radicalismo; además se respetó a los aliados del partido ya que, por ejemplo, los primeros cuatro lugares están integrados por radicales, del PRO y desarrollistas”.

Consultado porque el diputado Osvaldo Zárate no integrará la lista buscando un nuevo período en la Legislatura expresó que los motivos habría que preguntarle a él y reconoció que “como presidente del partido fue garante de la conformación de esta lista donde nadie se sienta obligado a sostener la candidatura por cuarta vez del presidente del partido. Creo que en ese sentido hay que reconocerle que facilitó todo el trámite en no postularse”.

En cuanto a su reelección dejó en claro: “es la primera reelección, porque así como lo dije cuando era concejal no va a haber una segunda reelección, siempre lo dije, se trata de una decisión meramente personal, y respeto mucho a otros que construyan su carrera de manera distinta”.

Fernando Carabajal

Otra cuestión que no escapó de la entrevista fue la posibilidad de que la candidatura de Fernando Carbajal sea impugnada por “no cumplir” con los años de residencia. “De ninguna manera, él tiene cómo comprobar su residencia, de hecho, se fue al Tribunal Electoral Permanente con una bolsa llena de pruebas, presentó todas las documentaciones que acreditan que hay residencia. Aunque creemos que si el oficialismo tiene la intención de dejarlo fuera de carrera lo puede hacer porque hay un TEP y un STJ absolutamente servil al poder político provincial y eso lo sabemos, de hecho hace mucho tiempo lo venimos denunciando”.

“El Dr. Carbajal se casó y divorció acá, vive en el mismo lugar desde siempre, hay sobradas razones para justificar su residencia”, aseveró Amarilla.

Gastos de una campaña

Finalmente, al ser indagado por el supuesto dinero que debe “pagar” el candidato que quiera integrar la lista negó rotundamente que se “compre” una banca, aunque esclareció que cada uno “tenemos que buscar nuestros recursos, la campaña electoral no se financia con plata del Estado como si lo hace el oficialismo”.

“Cada candidato debe hacer un aporte económico para sostener la campaña, no hay otro camino porque los gasto en una campaña son extraordinario. El mundo de lo que es una campaña electoral y los gastos son tremendos, rubros gigantescos”, culminó Amarilla.