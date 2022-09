Talleres terminó con el sueño de Independiente y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

Compartir

El Estadio Centenario de Chaco fue el escenario que le dio continuidad a los cuartos de final de la Copa Argentina. Independiente y Talleres se vieron las caras en el norte argentino, en lo que significó un espectáculo frenético.

Durante los primero minutos el Rojo se adueñó del pleito gracias al talento de Leandro Fernández, pero el equipo cordobés emparejó el desarrollo del juego a través de las combinaciones ofensivas de Rodrigo Garro, Matías Godoy y Diego Valoyes.

Incluso el conjunto liderado por Javier Gandolfi tuvo la más clara para abrir el marcador mediante una pelota parada. La exquisita pegada de Garro, la palomita de Matías Catalán y la aparición de Rodrigo Villagra fueron una muestra del laboratorio ensayado en la semana. Pero la jugada de pizarrón se fue a centímetros del palo derecho de Milton Álvarez.

Antes del descanso Garro volvió a hacerse cargo de otro tiro libre en el que en esa ocasión optó por un violento remate directo que desactivó el arquero.

La respuesta de Avellaneda llegó con una hermosa triangulación que tuvo como intérpretes a Tomás Pozzo, Leandro Fernández y Damián Batallini, pero el ex Arsenal resolvió con un tiro mordido que se fue lejos de la valla defendida por Alan Aguerre.

En el complemento la intensidad del duelo mermó significativamente debido al cansancio de los protagonistas. El partido se volvió más trabajo y con menos ocasiones de peligro. Por lo tanto, cuando Matías Godoy exigió a Milton Álvarez con un intento de media distancia, el arquero se lució con una tapada impresionante a mano cambiada. De a poco, los jugadores se fueron conformando con la igualdad para trasladar la definición hacia los penales.

Durante los doce pasos, Talleres se mostró más efectivo. Los goles de Diego Valoyes, Favio Álvarez, Enzo Díaz y Julio Buffarini compensaron el disparo de Rodrigo Garro al palo, ya que Alan Aguerre se consolidó como el héroe de la jornada. El ex Vélez y Newell’s le tapó el disparo a Juan Insaurralde y festejó con la pésima ejecución de Javier Vallejo. Por lo tanto, las conversiones de Leandro Benegas y Facundo Ferreyra no le alcanzaron a Independiente. El Rey de Copas se volvió a casa con las manos vacías, mientras que la T mantuvo viva la llama de la ilusión, y su próximo desafío será ante Banfield.

