Tarifa social: REFSA tendrá que salir a empadronar a 75.000 usuarios

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Ing. Víctor Hugo Maywiejuk, subgerente de REFSA señaló que tras las nuevas Resoluciones del gobierno nacional respecto a la Programación Estacional de Invierno Definitiva para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) “todos aquellos que antes tenían subsidio Esfuerzo Formoseño ahora tendrán que empadronarse para el subsidio nacional” aclarando además que se trata de unos 75.000 usuarios. También el funcionario señaló que junto a provincias de la Región se encuentran preparando presentaciones ante la Secretaria de Energía de la Nación para reclamar ante la injusticia en la aplicación de los costos estacionales.

Primero, Maywiejuk indicó que el 4 de junio se publicaron dos Resoluciones: la N° 90 y N°92; donde la primera de ellas fija topes en el consumo con subsidio. “El nivel 2, de escasos recursos, antes no tenía límite de consumo y tenía un subsidio por la República Argentina, ahora con excepción de las zonas frías, el límite de consumo es de 350 KWh/mes a tarifa social, y el excedente será a tarifa plena”, dijo y agregó que en el caso del Nivel 3, de nivel medio, el límite de consumo base se fijó en 250 KWh/mes. “Estos hogares tenían subsidiado hasta 400 KWh hasta esta nueva medida”, aseveró.

En cuanto a la Resolución 92, aseguró que llevó el Precio Estacional de la Energía (PEST) para el período mayo-octubre a $71.411 por megawatt hora (MWh). “Los Nivel 1 al igual que comercios e industrias, pagarán $57.214 el MWh. Los Nivel 2 tendrán una bonificación del 71,9% y los N2 del 55,9% sobre ese precio en la factura. Estos dos últimos segmentos pagaban el 4% y el 3%, respectivamente, del valor vigente hasta abril”, expuso.

“Ya estamos preparando presentaciones ante la Secretaría de Energía porque evidentemente por un lado nos fijan esos topes, sin embargo, para las zonas frías el nivel 2 va a ser 700 KWh y el nivel 3 de 500 KWh. Si ellos lo toman como un tema estacional nosotros suponemos que estos topes mayores para la zona fría en el verano serían los nuestros y al revés en las otras zonas”, agregó el funcionario de REFSA.

En este sentido, explicó que las presentaciones serán formalizadas junto a las destruidoras de Corrientes, Misiones y Chaco y tiene que ver con que “no estamos de acuerdo con esto, porque, así como tiene tanto el nivel 2 como el 3 en zona fría, también queremos que se aplique para la zona nuestra en el verano”.

Por otro lado, en cuanto a la vigencia de las Resoluciones confió que tienen vigencia a partir del 1 de junio y que “nosotros ya estamos leyendo medidores, pero todavía no facturamos nada con la aplicación de estas dos Resoluciones. Recién van a impactar en los usuarios con los vencimientos de agosto y septiembre”.

Empadronamiento

de usuarios

En otro punto de la entrevista, Maywiejuk se refirió al tramite que se debe realizar para acceder a la Tarifa Social nacional. “El usuario que hizo el trámite, es decir, segmentó en la página oficial argentina.gob.ar/subsidio no se debe empadronar. Por la Resolución 332 que es cuando surgió el tema de las bandas de N1, N2 y N3 el gobierno provincial hizo acuerdos con el gobierno nacional y en el caso de las personas que en ese momento tenían el subsidio provincial Esfuerzo Formoseño no se segmentaron, a nosotros Nación nos aceptó ese padrón tal como estaba y lo incluyó como la tarifa social nacional, pero ahora con esta nueva Resolución caen todas las actas de acuerdo que en su momento se hicieron con las provincias y esas personas deben empadronarse”.

“Sabemos y tenemos bien diferenciadas en el padrón quienes son las personas que tienen la tarifa social a nivel nacional, pero no se empadronador en su momento, entonces hay que salir a hacer una campaña muy fuerte al respecto”, comentó.

Finalmente, en cuanto a la cantidad de empadronamientos que se deben realizar señaló: “tenemos 154.000 clientes en tarifa social general, de los cuales 65.000 son esfuerzo formoseño, más unos 10.000, en total tendríamos que salir a empadronar unos 75.000 usuarios”.