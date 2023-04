Tarifazo de REFSA: usuarios se mostraron molestos por aumentos

El costo del servicio que incrementa desde febrero, volvería a sufrir variaciones a partir del siguiente mes y varios usuarios se mostraron molestos por las fuertes subas que deben abonar a comparación con los meses anteriores. «Pienso hacer magia para pagar como todos los meses, voy a dejar de pagar otras cosas y comer», expresó una usuaria al Grupo de Medios TVO.

«Siempre pague $190 cada boleta, de eso me vino $3.400 cada una ahora y la semana que viene aumentan el 90% escuche. Soy jubilada y si o si pagó para que no me corten, la estamos peleando y para la comida no queda casi nada. Siempre hay alguna changa de por medio que hace mi hijo para ayudar porque si viene más tengo que pagar, no queda de otra», indicó una mujer.

Los usuarios fueron consultados por los aumentos mientras aguardaban abonar las facturas en inmediaciones de las oficinas de REFSA y transmitieron sus molestias por las fuertes subas. En algunos casos, el pago de este servicio representa casi el 30% del salario promedio.

«Tengo que pagar $32 mil y tengo una casa común y corriente. Pienso hacer magia para pagar como todos los meses, voy a dejar de pagar otras cosas y comer porque no se puede reclamar en ningún lado y acá se va todo lo poco que ganamos porque hasta el agua subió. Esto es lo que pago cada mes, en total me vino $66 mil», manifestó otra mujer.

Según datos suministrados por el empresa encargada del servicio a la agencia estatal Agenfor, «en base a las últimas facturas emitidas en el mes de febrero, de los 183.004 usuarios residenciales que hay en la provincia, el 76% abonaron como máximo 5.000 pesos, es decir, 139.491 hogares formoseños pagaron 5.000 pesos o menos en sus facturas» gracias a la continuidad de subsidios por la segmentación energética, pero los usuarios manifiestan abonar montos superiores

«Estoy pagando la segunda cuota, me vino $8 mil por mes con un aire a la siesta, dos a la noche y una heladera familiar. Soy consciente de otro aumento y no queda de otra que aguantar a esta gente, seguramente achicaré gastos en otro lado. Hay que achicar gastos lamentablemente, si no nos administran bien tenemos que achicar gastos, es algo esencial», lamentó otro usuario del servicio.

El nuevo cuadro tarifario prevé un incremento del 90% para el nuevo período de facturación por lo que el costo se elevará nuevamente agravando la pérdida de poder adquisitivo local. Por tal motivo algunos gremios solicitaron adelantar el aumento salarial previsto para este mes.

«Me vino $12.100 con 4 focos y un ventilador de techo, me vino dos boletas de $6 mil cuando antes pagaba $2 mil. Me vino 900 watts de consumo pero yo consumo mucho menos, apagado todo justamente por el aumento. Creo que estamos colaborando para la campaña porque es pésimo el servicio y tenga o no tenga luz, tengo que pagar igual», sostuvo otra persona.

