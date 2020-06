Tarjeta Alimentar: se terminó de acreditar el dinero a los más de 32 mil beneficiarios

Compartir

El ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, en diálogo con “Expres en Radio” se refirió a la Tarjeta Alimentar ante las incesantes consultas de beneficiarios. En ese marco explicó que el viernes último se terminó de acreditar el pago para las más de 32 mil familias formoseñas que reciben el beneficio y que cobran, dependiendo de la cantidad de hijos que tienen, entre 4 mil y 6 mil pesos mensuales.

Cabe recordar que, debido a la pandemia, este dinero se está acreditando en las cuentas de manera excepcional, ya que en realidad lo que tendrían que tener los beneficiarios es una tarjeta con ese monto de dinero para poder comprar alimentos, algo que no se pudo realizar y es por ello que se decidió directamente depositar el monto en las cuentas en las provincias a las que no pudo llegar el plástico.

“El pago de la Tarjeta Alimentar se terminó el viernes, esto tenía un cronograma de pago, es una tarjeta que viene adicionada a los que cobran AUH, en la misma cuenta ya se les deposita el dinero de la asignación más el de la tarjeta pero no todos los que cobran AUH tienen sino que solo aquellos beneficiarios que tengan hijos menores de 6 años, un hijo con discapacidad o una mujer embarazada, esos son los grupos que se terminaron de depositar a través de esta cuenta que tienen cada uno de los beneficiarios en un valor de 4 mil y 6 mil pesos, según la cantidad de hijos de cada uno”, explicó.

Asimismo detalló que “había un cronograma de pago, a los que tenían terminación 9 se les terminó de depositar el viernes. Se les acreditó la plata en la misma cuenta, cada beneficiario ya sabe cuánto le corresponde por la asignación, ahora tienen este adicional que es por la Tarjeta Alimentar y no será así de manera permanente, la situación de pandemia impidió continuar con el cronograma establecido para cada provincia donde la tarjeta es una cuenta que se hace a través del Banco Formosa y que iba a tener otra aplicación diferente para que se puedan comprar alimentos en cualquier negocio habilitado de cualquier barrio que cuente con la aplicación Onda que ya está muy popularizada. Eso va a permitir una mayor diversidad en los negocios, una verdulería, negocios de barrios, si no tienen la aplicación la pueden bajar para comprar, esto va a permitir que se descongestionen y que muchísimos microemprendedores puedan trabajar con este sistema, va a dar esa posibilidad y creemos que va a ser muchísimo mejor”.

Gómez contó además que “el padrón de beneficiarios lo maneja el Anses hasta ahora pero nosotros sabemos que son 32.400 familias aproximadamente las beneficiarias en Formosa, el monto que se percibe total provincial es de 164 millones de pesos, es un monto importante que ingresa a la economía familiar de la gente que utiliza este servicio y representa una ayuda importante porque son 4 mil pesos en algunos casos, 6 mil pesos en otros de forma mensual destinados a la compra de alimentos”.

Expuso además que la entrega de bolsones de alimentos de Nutrir se continúa realizando, cumpliendo con todos los protocolos establecidos ante la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus. “Molesta un poquito el tema de las medidas, pero esto es lo que corresponde hacer, son medidas que tenemos que tener en cuenta, el distanciamiento entre las personas debe ser siempre superior a un metro y medio entre persona y persona, utilizar barbijo, alcohol en gel, lavarse las manos, todas son medidas con las que contamos y que han mostrado efectividad a la hora de combatir este virus que ha causado tantas muertes y sigue causando tantas muertes en todo el mundo, incluido nuestro país y países vecinos, está demostrado que tomar estas medidas son efectivas hasta tanto no haya una vacuna, eso lleva su tiempo como todo proceso, mientras tanto tenemos el distanciamiento social aunque sí está permitido los fines de semana reuniones familiares de hasta 10 personas, mantener la distancia interpersonal, molesta un poco pero eso salva vidas porque hasta ahora estamos viendo por televisión las muertes, en Brasil hubo cerca de 50 mil muertes, en Estados Unidos una peor cantidad, Chile está colapsado, ocurre lo mismo en provincias vecinas, en Capital federal, lo vemos como algo lejano, si bajamos la guardia y no tomamos más medidas nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, alertó.

“Sabemos que la mayor parte de los pacientes que se infecta sufre algún tipo de problemas, incluso hay asintomáticos o con síntomas leves, las personas de edad que tienen alguna enfermedad son de alto riesgo, no estamos dispuestos a correr ese riesgo por eso el gobernador diariamente tiene reuniones larguísimas con el Consejo de Atención Integral donde toman determinaciones y se están dando muestras de resultados porque estamos viviendo con una tranquilidad ya que si bien hay casos están bloqueados y por ahora está contenida la enfermedad”, finalizó.