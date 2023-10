«Tenemos el equipo y una propuesta consistente para que las transformaciones sean a fondo»

Teniendo en cuenta que la situación que va a recibir el próximo gobierno es mucho más compleja desde todo punto de vista que la que recibió Alberto Fernández en 2019, el diputado nacional de Juntos por el cambio de Formosa, quien busca su reelección, Ricardo Buryaile fue consultado sobre cómo se resuelven los problemas del país.

“La solución a los problemas de la Argentina tiene que ver con la producción y el trabajo, no con los atajos y pases de magia que nos trajeron hasta la situación actual en la que estamos”, indicó y agregó que “vamos a promover una economía ordenada para que haya más inversión, posibilidad de la creación de más empresas, pymes, emprendimientos con tecnología moderna, que las familias puedan planificar su vida y los jóvenes construir su futuro”.

Al hablar de cuál sería el principal factor o problema para resolver expuso que la inflación que empobrece es el mayor enemigo por derrotar y la creación de empleo un objetivo a lograr. “Las respuestas de quienes creen que pueden hacer pases de magia sin atraer inversiones para transformar la estructura productiva tienen el mismo resultado quienes empobrecen anunciando medidas sin financiamiento con populismo tributario”, dijo.

Por otro lado, al hacer una valorización sobre la gestión de Alberto Fernández y particularmente la del actual ministro de Economía, Sergio Massa, consideró que este “es el peor gobierno de la historia” y que “nos deja un mix terrible entre 40% de pobreza, un dólar blue en $805 y más 10.000 de reservas negativas”.

Y desde que asumió Massa solamente empeoró las cosas porque “con una emisión demagógica nos están llevando a la hiperinflación. Massa se enamoró de la inflación, porque licúa todo lo que imprime y no está llevando a la hiper de un 300%. Incluso si analizas la inflación mayorista, es de 682% anualizada”.

“Este es el famoso ‘te rompen las piernas, pero te regalan las muletas’. Por el otro lado, el oficialismo Blue (Milei) acompaña ese camino a la híper porque tiene un acuerdo con Massa y le es beneficioso para sus populistas propuestas”, continuó Buryaile.

“Sí, la emisión y la dolarización son las caras de la misma moneda porque nos dejan en un lugar peor en el que estamos. Porque se desentienden de los efectos de su propuesta sobre la actividad productiva que es el verdadero problema del país”, afirmó.

Expuso entonces que la dolarización es inviable y no resuelve la situación que tenemos, sino que nos pone en mayor vulnerabilidad. “Ya que por sí sola no baja el déficit ni transforma la actividad productiva, acuñas una moneda de un país desarrollado cuando aquí no tenés esa competitividad. No están viendo los costos sociales y económicos de semejante decisión, es volver a hacer populismo con otro pase de magia, ese proceso ya lo vimos un montón de veces en el país. Una vez debemos hacernos todos cargo de los problemas y nosotros sabemos cómo, tenemos la espalda con el poder legislativo, territorial y la decisión para hacerlo”, asintió.

Seguidamente, al legislador nacional se le preguntó por qué diferencia en esta coyuntura a Juntos por el Cambio de los demás espacios y qué políticas van a impulsar con Patricia Bullrich como presidenta.

“Massa ya demostró que no es confiable, nos trajo a la puerta de la hiper y de la licuación de los salarios y las jubilaciones. De Milei cada vez se sabe menos de las medidas concretas y definitivas que propone. La sociedad ya lo advirtió el día posterior a las PASO en el mercado, con una caída en los activos argentinos, la suba del dólar blue y del riesgo país. Sin confianza no hay posibilidad de cambiar, sin credibilidad no hay posibilidad de que los argentinos inviertan más y sin inversión no hay posibilidad de salir del estancamiento”, respondió.

“Nuestra propuesta es la única que propone un cambio verdadero, que apunta a atacar las causas del atraso argentino para desenvolver todos los recursos naturales y humanos de todas las regiones de la Argentina. Proponemos ordenar y estabilizar la economía, unificación del tipo de cambio lo más rápido posible, bimonetarismo, una reforma del estado real, bajar impuestos, bajar gastos improductivos, eliminando el déficit, la inflación y al mismo tiempo crecer con un modelo productivo exportador. Vamos por una Ley para un Banco Central independiente cómo en los países vecinos y otra ley para eliminar cupos, eliminando restricciones a las importaciones y exportaciones. Esto va hacer transformador, va a dar confianza a la inversión, es institucionalidad, es una barrera para que no vuelva el populismo”, dejó en claro.

“Simplificaremos trámites y burocracia, vamos camino a un Estado eficiente, con una reforma impositiva y una reforma laboral. Aspiramos a tener mayor productividad como fruto de la mayor competitividad, modernidad y simplificación. Tenemos la representatividad territorial y legislativa, el equipo, una propuesta consistente y la experiencia para que las transformaciones sean a fondo y definitivas”, cerró diciendo Buryaile.