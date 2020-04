Compartir

El entrenador de la Selección Masculina, Marcelo Méndez, se unió al ciclo de charlas promovido desde el Instagram de FeVA y dejó varios conceptos interesantes sobre el vóley en nuestro país, la Selección y la necesidad de replantear objetivos de cara al futuro. El entrenador multicampeón enfatizó la necesidad de fortalecer la competencia interna y apuntar al desarrollo de jugadores como objetivo a largo plazo. Entre sus propuestas, mencionó la reglamentación de medidas para promover la participación de los jóvenes en la Liga A1 y adaptarse al actual contexto sin resignar la posibilidad de crecimiento. La charla se encuentra disponible en el Facebook de la Federación de Voleibol Argentino.

En cuanto a la situación del vóley nacional, el entrenador hizo el siguiente análisis: ”Estamos en época de crisis y tenemos que replantearnos metas. Los recursos económicos son cada vez menos, pero el objetivo tiene que ser más grande. La Selección mayor está encaminada, es hora de pensar más en el vóley interno y las selecciones de base”. Méndez dio una serie de propuestas y líneas de acción que considera claves para fomentar el desarrollo de las categorías formativas: “Una de las cosas más importantes es mantener la Liga A2 para que los chicos sigan jugando. Otro objetivo es crear el Club Argentina, es decir, una Selección que juegue permanentemente los torneos, incluido el Metropolitano”.

En la misma línea, Marcelo apuntó la necesidad de repensar el formato de la Liga Argentina: “Creo que no podemos renunciar al desarrollo, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y pensar cómo desarrollamos a nuestros jóvenes. Los clubes son fundamentales en esta tarea: tienen que lograr una masa para competir. El sistema que tenemos funcionó durante mucho tiempo, pero ahora tenemos que reinventarnos para hacer una Liga donde puedan participar y competir todos. Tenemos que reglamentar para que en cada equipo tenga que haber una cantidad de jóvenes, juveniles y Sub23”. La clave, para el entrenador, pasa justamente por allí: “Tenemos que desarrollar una Liga pensando más en el desarrollo que en la alta competencia. Lo segundo va a venir como consecuencia de lo primero” afirmó.

Méndez destacó su voluntad de reunirse con las instituciones encargadas para poder desarrollar el proyecto: ”De nosotros tiene que salir el camino, las instituciones están para abrirlo y mostrar a dónde tenemos que ir. Tenemos que ayudar a los clubes, los jugadores y entidades más pequeñas para que puedan seguirlo” manifestó.

En otro orden y regresando a la actuación de su equipo, Méndez no ahorró en elogios para la Selección luego de la gran temporada que protagonizaron en 2019: “Tuvimos un objetivo claro que era la clasificación a los Juegos Olímpicos y aumentar la base de jugadores para seleccionarlos”. Tras un repaso breve de los diferentes campeonatos, subrayó el rol de su staff y el plantel: “En mi cuerpo técnico estoy rodeado de los mejores, pero más allá de eso, busqué la calidad humana. Además, rotamos 30 jugadores y todos jugaron al máximo, creyeron en la propuesta y en el juego que planteamos. Me llevé muchas sorpresas positivas con ellos, dieron todo por la Selección” expresó.

En cuanto a la postergación de los Juegos Olímpicos, señaló que debe tomarse con el mayor optimismo posible: “Los jugadores estaban todos en un buen momento, creyendo y entusiasmados con los Juegos. Todos los países están las mismas condiciones que nosotros, se estaban preparando para llegar de la mejor manera. Creo que tenemos que tomarlo de forma positiva y pensar que esta es una nueva oportunidad para prepararnos. Vamos a poder ver otros jóvenes en la Liga Argentina, a jugadores que estaban en dudas y a otros que jugarán en nuevos países para ver cómo se desempeñan. Contra lo que pasó ya no podemos combatir, tenemos que ver cómo salimos e ir para adelante” cerró.