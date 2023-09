Tenis: Schwartzman cedió ante Zverev en el estreno de Beijing

Buen partido de Diego Schwartzman, actual número 133 del ranking mundial, aunque derrota al fin por 6-7 (2), 6-1 y 6-4 vs. Alexander Zverev que le significó la despedida de la que fue su segunda participación en el Abierto de China.

El argentino, de 31 años, perdió ante un alemán en mejor estado de forma, que acababa de ganar su primer título ATP en tierras chinas 72 horas antes en la ciudad de Chengdú y que con esta victoria avanza a la siguiente ronda con el afán de superar sus mejores participaciones en Beijing, con sendas semifinales en 2017 y 2019.

El partido, que duró 2 horas y 25 minutos, comenzó con un Zverev que no aprovechó una primera bola de rotura en el juego inicial, bien defendido por el argentino.

Hubo que esperar hasta el sexto juego para el primer ‘break’, conseguido por el bonaerense e inmediatamente respondido por el alemán por partida doble, aunque nuevamente Schwartzman igualó las roturas para alcanzar el juego de desempate.

Ahí, en el ‘tie break’, el argentino no le dio opción a su rival, imponiéndose con un concluyente 2-7. Pero el octavo cabeza de serie decidió devolver la contundencia en un segundo set completamente dominado por su raqueta, en donde Schwartzman solo pudo anotarse un juego.

Para el set de desenlace la igualdad volvió a reinar en la pista central del complejo, donde Zverev, que anotó siete ‘aces’ por los cero del bonaerense, tuvo que esperar hasta el noveno y penúltimo juego para romper el saque que le daría el pase a la siguiente ronda a costa del argentino.

Zverev, octavo cabeza de serie, disputará los octavos de final en Pekín contra el español Alejandro Davidovich Fokina, que eliminó al tenista chino Zhou Yi en primera ronda.

Jarry bajó a Tsitsipas del ATP 500 de Beijing

Tremendo inicio de gira asiática para Nicolás Jarry (23° del mundo) en el ATP 500 de Beijing, China. El chileno derribó al griego Stefanos Tsitsipas, quinto del planeta y cuarto cabeza de serie, por un doble 6-4, luego de una hora y 30 minutos de un partido donde aprovechó sus oportunidades y no entregó nunca su servicio.

Con esto logró la séptima victoria de su carrera ante un Top Ten y la tercera en esta temporada (ya había vencido al Rayo en este 2023).Con esta victoria, Jarry dejó 3-2 a su favor el historial ante Tsitsipas (le ganó en ‘s-Hertogenbosch 2019 y este año en Halle, y perdió en este 2023 en Monte-Carlo y Los Cabos). Además, de momento está regresando al puesto 22, el mejor de su trayectoria.

En octavos de final de Beijing, el chileno se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi (48°), quien ingresó al main draw proveniente de las clasificaciones y debutó con triunfo ante otro qualy como es el estadounidense Jeffrey John Wolf (51°) por un doble 6-2.