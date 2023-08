Tensión en el barrio 1-11-14: gendarmes y vecinos frustraron un masivo robo piraña a comerciantes

Momentos de tensión se vivieron este lunes por la noche en el barrio 1-11-14, el asentamiento ubicado en el Bajo Flores, en el centro sur de la ciudad de Buenos Aires, donde cinco delincuentes armados protagonizaron un intento de robo piraña a comerciantes, que todavía se encontraban trabajando en sus negocios.

Alertados por las alarmas barriales, Gendarmería y un grupo de vecinos, evitaron que los asaltantes levantaran las persianas. Hubo corridas y gritos durante varios minutos.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que este lunes, entre las 8 y las 9 de la noche, la línea telefónica de emergencias 911 comenzó a recibir reiterados llamados que alertaban sobre la presencia de un grupo de personas que habían ingresado al barrio con intenciones de saquear comercios.

Ante esta situación, personal de Gendarmería que se desempeña en el interior del barrio 1-11-14 notificó que cinco hombres armados con palos intentaron violentar un almacén ubicada en el Sector 3 del asentamiento. No obstante, al observar la presencia policial en el lugar, los violentos depusieron su actitud e intentaron darse a la fuga.

En simultáneo, los vecinos del barrio activaron los sistemas de alarmas y los gendarmes presentes procedieron a la aprehensión de uno de los sospechosos.

En diálogo con este medio, desde Gendarmería confirmaron que los violentos no lograron su cometido por la veloz reacción de los vecinos, que casi linchan a uno de los ladrones pero finalmente fue rescatado de la golpiza por los gendarmes que intervinieron en el violento episodio.

Las imágenes captadas por distintos testigos dan cuenta de las corridas que se registraron en los pasillos del asentamiento, mientras los gendarmes se trasladaban al lugar de los hechos para disuadir a los sospechosos.

Blanca, una vecina del barrio, aseguró que los comerciantes ya habían sido alertados desde temprano sobre la posibilidad de un intento de saqueo. “Ahora la gente está un poco alarmada por la situación”, afirmó. Y agregó que un grupo de personas “entró a los locales intentando saquear, se movilizó la Gendarmería y el barrio está en vigilia desde hace dos meses: nos comunicamos por WhatsApp entre los vecinos″, explicó la mujer este lunes por la noche, en diálogo con Crónica HD.

Durante su testimonio, Blanca comentó que los saqueadores pertenecen a cuatro grupos provenientes de barrios linderos. “La verdad es que tienen coraje para ingresar, porque es difícil entrar a una villa de emergencia”, destacó.

Ante los repetidos casos de inseguridad, los residentes tuvieron que tomar cartas en el asunto: a las alarmas vecinales que ya habían puesto en distintos puntos del barrio, desde hace un tiempo comenzaron a instalar cámaras de seguridad.

“La intención era de un saqueo generalizado, porque la característica del barrio es que hay una feria abierta hasta las 12 de la noche”, concluyó la vecina.

Este martes por la mañana, un comerciante comentó a TN que se salvó del ataque porque ya había sido advertido por otros vecinos. “Me dijeron que cerrara el local más temprano”, señaló.

La violencia en el barrio 1-11-14 se registró tras un fin de semana marcado por los intentos de saqueos registrados en algunos puntos del país, entre ellos el que terminó con 19 personas detenidas en la provincia de Mendoza. Fue el viernes a la noche, en los municipios de Las Heras y Rivadavia, y los involucrados formarían parte de una banda que organizaba este tipo de incidentes en los supermercados.

Los mensajes que fomentaban llevar adelante estos robos comenzaron a circular el jueves por la aplicación de mensajería de WhatsApp, lo que obligó a las autoridades a permanecer bajo alerta desde la jornada del 17 de agosto. Además, se difundió un video de un saqueo en uno de los supermercados de la zona, pero luego se supo que se trataba de imágenes viejas.

Del total de detenidos en Las Heras, 15 son mayores de edad y otros 2, menores, por lo que las autoridades notificaron a sus padres de lo que había sucedido.

Al respecto, el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, intentó llevar tranquilidad a la sociedad y aseguró: “En estos momentos las fuerzas de seguridad se encuentran desplegadas y trabajando en conjunto para garantizar la seguridad y el bienestar de la población y ya tenemos detenidos”.

En ese sentido, envió un llamado a la dirigencia política al plantear: “Hacemos un llamado a la responsabilidad y al compromiso cívico de la dirigencia política, consideramos que este no es el momento para obtener réditos políticos o hacer uso de la demagogia ante lo que está sucediendo”.

