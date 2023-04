Termas: Márquez más encendido que nunca para su primera Pole en MotoGP

Superó una caída y el incendio de su moto en la primera parte de la Clasificación y aseguró el mejor puesto en el GP de Argentina en Termas de Río Hondo.

El Gran Premio Michelin de la República Argentina no deja de entregar sorpresas, en el marco de la 2da Fecha del Campeonato Mundial de MotoGP 2023. La increíble recuperación de Alex Márquez en la mañana del sábado de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, que pasó de una caída y principio de incendio con su Ducati en la primera sesión clasificatoria a ser el primer héroe del fin de semana con la Pole Position conseguida, por primera vez en su carrera dentro de la máxima categoría. Le permitirá largar en el mejor lugar tanto en la carrera Sprint del sábado (a las 15 hs) como en el Gran Premio del domingo (a las 14 horas).

«Salir desde la pole es muy positivo. Estas condiciones no son fáciles, fuimos cautos porque tenía una sola moto. Estoy muy contento pero faltan las dos carreras por delante» – Alex Márquez

Precisamente, el piloto que pasó a ver a ‘La Scaloneta‘ el pasado martes en el Estadio Madre de Ciudades de la capital provincial fue uno de los que pasó a la instancia final de la Clasificación desde el ‘repechaje’ que significa la Q1. Esta tanda solo le permitía a dos riders obtener la chance de seguir luchando por la mejor posición de largada y el español siempre se mantuvo entre los candidatos.

Otro nombre destacado en ese momento era el de Jack Miller (KTM), aunque no pudo avanzar. En tanto Fabio Quartararo (Yamaha) sí logró obtener ese acceso para la definición. Lo que nadie esperaba era que Alex termine en el suelo y, tras ello, un principio de incendio en su moto que le obligó a dejar la Ducati a un costado de la pista y enfrentar la última tanda con solo una de las dos que tenía disponibles.

Al término de la Q1, clasificaron del puesto 13° hacia atrás:

13) R Fernandez

14) F Di Giannantonio

15) B Binder

16) J Miller

17) A ernandez

18) J Mir (último con la Honda oficial)

La pista resbaladiza le hizo difícil dominar la situación a varios pilotos, como a Franco Morbidelli (Yamaha) y de una manera salvaje debió trabajar Aleix Espargaró (Aprilia) para domar su vehículo en el ingreso a la recta principal. Los neumático lisos aparecieron en los últimos tres minutos de tanda para destrozar los tiempos aunque con altos riesgos asumidos por los pilotos.

Se destacó una vez más, consolidado a una vuelta rápida además del ritmo mostrado en los ensayos, Marco Bezzecchi (Ducati) para sellar el 2° lugar detrás del leridiano. El campeón Francesco Bagnaia (Ducati) fue tercero delante de ‘Mórbido’ con la mejor Yamaha y Maverick Viñales (Aprilia).