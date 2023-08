Thelma Fardin y Nico Riera disfrutaron de su primera salida pública como pareja

Este lunes se realizó una función especial para periodistas e invitados famosos de Cómo provocar un incendio, la primera obra de teatro escrita por Gonzalo Heredia. Además, el escritor también protagoniza la comedia junto a María Eugenia Tobal, Laura Azcurra y Nicolás García Hume. La obra con dirección de Eva Halac y producción general de Javier Faroni se presenta en el teatro Multiteatro Comafi, con funciones de miércoles a domingos.

Luego de disfrutar de unas vacaciones en el Sur de la Argentina, Thelma Fardin y Nico Riera llegaron al teatro un rato antes de que comenzara la función que tenía prevista arrancar a las 20:30, pero se atrasó. La pareja posó para las cámaras de los fotógrafos. Ella lució una camisa y una pollera con tajo, de color negro, botas largas y un saco con estampado animal print. Mientras que él optó por una remera y campera negras, con unos jeans grises.

Los actores siempre se mostraron sonrientes y si alguna persona se les acercaba para pedirles una foto, accedían sin problemas. Cabe recordar que Fardin y Riera blanquearon su romance a mediados de julio en las redes sociales. Se conocieron cuando trabajaron en la obra Plagio, una apuesta de José María Muscari con cuatro elencos paralelos en escena. Pese a que ambos eran parte de la misma compañía, no compartieron el escenario, ya que Nicolás era pareja de Esther Goris, en tanto que Thelma acompañaba a César Bordón.

Cómo provocar un incendio hace referencia a los conflictos familiares, como los mandatos, los secretos y los deseos no asumidos. La historia comienza cuando dos parejas se juntan a comer un asado en el quincho de una casa. Treinta años después, sus hijos se juntan en la misma casa. En ese encuentro, ocurren un montón de situaciones inesperadas y se revelan secretos que les cambiarán la vida a todos.

También disfrutaron de la función Brenda Gandini, la esposa de Heredia que estuvo acompañada por un grupo de amigas actrices; así como Osvaldo Laport, el actor que fue al teatro junto a su esposa Viviana Sáez, su hija Jazmín y su yerno, Matías Paz.

Ana Acosta, Marta González, Mike Amigorena, Violeta Urtizberea, José María Muscari, Miriam Lanzoni, Mica Lapegüe, Daniel Gómez Rinaldi, Diego Pérez, Pablo Cabaleiro (El Mago sin Dientes) y Pía Shaw también dijeron presente en la función especial de la comedia.

Bárbara Lombardo fue a apoyar a su pareja, Nicolás García Hume, que debuta por primera vez en la calle Corrientes en una obra comercial, más allá de que tenía experiencia en actuar en teatro, pero en Paraguay, su tierra natal. Ellos se conocieron trabajando en la ficción de Polka La 1-5/18 que se emitió por la pantalla de El Trece en 2021.

Sabrina Carballo realizó su primera salida al teatro luego de contar que está embarazada del diseñador Damián Potenza, el diseñador de muebles. “Nos da vergüenza hablar de esto, se lo fuimos contando de a poco a nuestros conocidos. Pero estamos súper contentos. Es un embarazo de cinco meses y ya sabemos que va a ser una nena, aunque todavía no definimos el nombre”, le confirmaron los futuros papás a Teleshow.

En el final de la función y tras recibir la ovación del público, Gonzalo Heredia dio un discurso de agradecimiento: “Buenas noches, unas breves palabras. Les agradecemos por estar acá. Creo que todos sabemos lo que es llevar a cabo un proyecto. La verdad que hayan venido un lunes… les agradecemos muchísimo de verdad. Y si les gustó la obra no tienen más que recomendarla amigos. Con el celular graben algo, lo que sea. Si no les gustó no digan nada, por favor no digan nada. Gracias por haber venido”.

