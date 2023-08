Vicegobernadores celebraron y apoyaron el ingreso de Argentina a los Brics

En el extenso documento detallaron las razones por las que respaldaron la decisión y rechazaron «la ideologización que desde sectores en pleno cálculo electoralista se esgrimen para evitar que la Argentina se integre al mundo como un socio».

Vicegobernadores de 18 provincias manifestaron este martes que «celebran y apoyan categóricamente» el ingreso de Argentina al bloque de países que componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics).

Lo expresaron en un comunicado firmado por las vicegobernadoras Verónica Magario (Buenos Aires), Analía Rach Quiroga (Chaco), María Laura Stratta (Entre Ríos), María Florencia López (La Rioja), Alejandra Rodenas (Santa Fe) y Mónica Urquiza (Tierra del Fuego).

También lo rubricaron los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Ricardo Sastre (Chubut), Eber Solís (Formosa), Mariano Fernández (La Pampa), Roberto Gattoni (San Juan), Eduardo Mones Ruiz (San Luis), Eugenio Quiroga (Santa Cruz), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Arce (Misiones), Antonio Marocco (Salta) y Carlos Haquim (Jujuy).

En el extenso documento detallan las razones por las que respaldan la decisión y rechazan «la ideologización que desde sectores en pleno cálculo electoralista se esgrimen para evitar que la Argentina se integre al mundo como un socio, y no como un mero proveedor que no agrega valor a su producción».

Consideraron que «nuestro país, y obviamente nuestras provincias, serán ahora también protagonistas de un destino en común con ese grupo de naciones que representa más del 40% de la población mundial». Las y los vicegobernadores plantearon que «desde ahora el país podrá establecer acuerdos comerciales más sólidos con un bloque de países que tiene el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB y el 18% del comercio mundial y que en conjunto contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios».

Indicaron que «ser parte de los Brics implica un cambio muy importante para la economía que viene» y a manera de ejemplo se cita que «se podrá negociar con mayor agilidad con la India, que es un mercado estratégico para las exportaciones nacionales, especialmente para el aceite de soja, además de ser un comprador relevante del maíz argentino».

«Del mismo modo con China, que es un destino clave para las carnes argentinas, significando sostenidamente más de la mitad de este comercio exterior. Además del hecho, no menor en este contexto, de que el posicionamiento de China en los Brics le permitirá a la Argentina establecer el comercio con los cinco países que integran este bloque en yuanes para contrarrestar el peso del dólar», enumeraron.

«Tiene un peso relevante si se tiene en cuenta que China es el principal destino exportador» para las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa

Además, destacaron que «el ingreso de Argentina al bloque fortalece los acuerdos comerciales que hay con Brasil y la posibilidad de tener más peso a la hora de negociar en el comercio internacional frente a otros países que también se mueven en bloque».

En esa línea, consideraron que la decisión «tiene un peso relevante si se tiene en cuenta que China es el principal destino exportador» para las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa.

Y que además «el trigo, bienes de la industria automotriz y vinos se destacan en la canasta exportadora de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, que tienen a Brasil como principal destino».

Detallaron además que «Tucumán mantiene un significativo volumen de exportaciones de limones a Rusia y está consolidando mercados con China y Brasil para las producciones de sus economías regionales de arándanos y frutillas» y destacaron «la importancia de la industria aceitera hacen de India, el principal socio comercial de Santa Fe y de San Juan».

Y destacaron la «posibilidad de acceder a créditos blandos que ofrece el Banco de Desarrollo de este grupo de países» y «el apoyo de los Brics a la causa de Malvinas».

Relacionado