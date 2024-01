Tinelli dio la fecha del casamiento de su hija Candelaria con Coti Sorokin

Mientras pasean su amor por diferentes partes del mundo, Cande Tinelli y Coti Sorokin ven cada vez más cerca la fecha de su casamiento. En más de tres años de relación, la hija de Marcelo y Soledad Aquino y el cantante lograron sortear algunos inconvenientes y en febrero próximo formalizarán su amor en una celebración que de a poco va tomando forma.

Por estos días la pareja se encuentra en Punta del Este, disfrutando de sus vacaciones y cumpliendo algunos compromisos profesionales. El fin de semana, el rosarino se presentó en el tradicional festival Medio y Medio que se realiza en Punta Ballena, donde su novia estuvo como invitada e interpretaron juntos el tema “Quiero verte”. Ante la presencia de papá Marcelo, sus hijos Mica y Lolo, su novia Milett Figueroa, su primo Luciano El Tirri con su novia Mimi Alvarado y otros famosos como Valeria Lynch y Fernando Burlando, los novios se besaron sobre el escenario y anunciaron que el casamiento se realizará el 24 de febrero.

Este lunes, Marcelo retomó el tema en Bailando 2023 mientras de fondo sonaba la canción de su hija y su futuro yerno. “Me encanta escuchar a mi hija Cande con Coti, que el otro día los vi en el show de Medio y Medio en Punta del Este y estuvieron espectaculares. Les mando un beso gigante a los dos. El 24 de febrero se casa mi primera hija, estoy emocionado con eso”.

Marce levantó el puño en modo futbolero, mientras recibía el aplauso del jurado y de Lourdes Sánchez, quien aguardaba la evaluación por su performance. Enseguida el conductor aseguró que la fiesta será en Buenos Aires y no en Punta del Este, como se especuló en un momento. Y le informó a su staff de colaboradores -Marcela Feudale, Larry De Clay, Carna Crivelli y Chino D’Angelo-, que por el momento no estaban en la lista de invitados, a diferencia del jurado, que sí estarían en la lista.

“¿Estamos invitados? Una mesita al fondo aunque sea”, solicitó Pampita al ver que el conductor parecía cambiar de opinión. “Algo me dijo, pero yo estoy diciendo cosas… me quiero meter con los invitados, y me dice ‘papá sos un pesado, es mi casamiento, no es tu casamiento’. Y tiene razón”, cerró.

Lo que no informó aún Marcelo, ni tampoco Cande, es si el casamiento formará parte de Los Tinelli, el reality familiar que anunció la semana pasada y que por estos días rueda en Punta del Este. Las cámaras de la producción de Amazon estuvieron en el show de Coti el sábado en Punta Ballena, siguiendo los pasos de la troupe. Antes de disfrutar del recital, Marcelo atendió a todos los pedidos de fotos que le realizaron sus fanáticos que estaban allí, a la vez en que se acomodó en un lugar especial para ser tomado por las cámaras mientras reaccionaba a cada una de las canciones de Cande

El domingo también registraron el partido de fútbol que jugaron en la chacra que la familia tiene en La Boyita. Allí estuvieron el exfutbolista José Chatruc, su yerno Lisandro López actualmente en Tijuana, el conductor Joaquín El Pollo Álvarez, El Tirri y sus amigos. El cotejo se vivió con mucha intensidad y los equipos hicieron un apuesta: el que resultara perdedor, debía tirarse al mar con ropa. El equipo del Cabezón resultó perdedor en la definición por penales, con la paradoja de que erraron Chatruc y Lopez. El anfitrión, como el resto de sus compañeros debieron cumplir con lo pautado y se fueron derecho al mar pese al frío de la tarde. Y el equipo vencedor le gastó varias bromas a Tinelli al verlo sumergido.