Toloza al intendente Celauro: «Los docentes formoseños no tenemos nada que agradecer»

A través de una carta pública, el ex secretario de Voz Docente, actual presidente de Unión Alfonsinista y vicepresidente de la UCR Formosa Carlos Toloza cargó contra el intendente de Clorinda, quien días atrás calificó a los docentes formoseños de “no ser agradecidos”, por lo que con 30 puntos explicó que “no hay nada que agradecer” sino más bien todo para “reprochar” y protestar.

A continuación, la carta pública

“Al intendente de Clorinda, Don Manuel Celauro y a quien le quepa:

Hace pocos días, Usted Señor Intendente de Clorinda Manuel Celauro calificó a los docentes formoseños de “ser unos desagradecidos”, entre otros improperios que pronunció, de toda la obra educativa del Gobernador Insfrán: dio a entender que deberíamos estar contentos, felices, sumamente agradecidos al Modelo Formoseño y en consecuencia votar por su gobierno el próximo 22 de octubre, que fue en un marco político –electoral que pronunció su descalificación hacia nosotros los docentes formoseños.

Consultado por una radio local de la ciudad de Formosa sobre sus descalificaciones al sector, no sólo las repudié como correspondía, sino que afirmé que los trabajadores de la educación de la provincia teníamos sobrados motivos para reprochar y protestar y que Gildo Insfrán pasaría a la historia provincial por ser el Gobernador más hostil y dañino para los maestros y profesores de esta tierra.

En esa oportunidad prometí por dicha radio que le enviaría una lista, no exhaustiva por supuesto, de las tropelías, cercenamientos de derechos, violaciones estatutarias, persecuciones gremiales y políticas del Modelo Formoseño a los docentes de toda la jurisdicción provincial.

Aquí se la envió.

1-A tan sólo 8 días de haber asumido su primer gobierno en 1995, Gildo Insfrán ordenó (por ley 1178) el cese de todos los suplentes cada 31 de diciembre, dejando a esos trabajadores sin sueldo, sin obra social y sin antigüedad para la jubilación durante enero y febrero. Los arrojó a la inestabilidad y a la incertidumbre de ser o no designados en el nuevo periodo escolar.

2-Por esa misma ley trasladó al PEP la facultad de establecer los aumentos del valor del punto índice con que se liquidan los haberes docentes, eliminando toda posibilidad de debate y discusión salarial.

3-Ese mismo día nos impuso una rebaja salarial del 5,10 y 15 por ciento por dos años, con el nefasto” Impuesto Solidario” que nunca se devolvió,

4-En enero del 96 intervino todas las Juntas Docentes.

5-Años después rebajó de 3 a 1 la representación electa por los docentes.

6-A la fecha sostiene a Juntas Docentes ilegales en todos los niveles, con mandatos vencidos hace años.

7-En 1995, en acuerdo con Vicente Joga, eliminó la liquidación del haber jubilatorio con el sueldo del último año trabajado y pasó a un régimen de prorrateo de 10 años, que eliminó la posibilidad de acceso al cargo directivo a centenares de docentes.

8-Eliminó del haber jubilatorio el pago del 33% de doble turno cada 10 años trabajados.

9-Eliminó el medio punto porcentual para liquidación de haberes jubilatorios por año trabajado después de los reglamentarios.

10-Ordenó liquidar un sueldo por invalidez a los docentes fallecidos en servicios (del 70%) para calcular y liquidad los haberes de las pensiones a hijos menores y cónyuge.

11-Les birló la Caja de Provisión Social a los trabajadores docentes y en general, pasándola de una entidad autónoma a una dependencia del Ministerio de Economía.

12-Eliminó todas las causales por las cuales los docentes no perdían el presentismo.

13-Prohibió a todos los docentes recién designados a no enfermarse durante los primeros cuatro meses de trabajo, son pena de perder el cargo.

14-Insfran es el único gobernador que se niega a establecer la Paritaria Docente Provincial y discutir los salarios con los trabajadores.

15-Insfran inventó la situación de revista de Suplente con Reserva de Cargo (que no existe en ninguna ley) condenado a miles de docentes a no acceder a los cargos directivos por no ser TITULARES y no figurar en las listas de puntajes. Algunos vienen en esa situación desde el 2001 y otros desde el 2011.

15-Inventó los la figura de “Profesores por cargo multi-espacios”, que dictan distintas materias para las que no tienen títulos y no se los puede desplazar por ser “un cargo” y no horas.

16-Inventó la figura de Coordinador de Ciclo Rural (no existe), trabaja en la práctica como un director pero se le paga con profesor de horas de cátedra.

17-Esclavisa a los profesores de nivel medio en el IPP, haciéndolos trabajar como Formador de Formadores con los mismos sueldos de formador de alumnos secundarios.

18-En el nivel terciario cambió la situación de revista de centenares de profesores que de Interinos sin fecha de término del trabajo, a interinos a término cada fin de ciclo.

19-Manda guardapolvos a los docentes confeccionados en los talleres clandestinos de FONTEX, en los que se esclaviza a más de 700 costureras formoseñas de toda la provincia.

20-Se han intervenido sin razones y de manera ilegal decenas de escuelas en todos los niveles y se ha inventado la figura de Coordinador Escolar, Organizador Escolar, Reorganizados Escolar, siendo emblemáticos los casos de los institutos de Ibarreta, Villa 213 y Bellas Artes.

21-Se han inventado las nefastas “planillas complementarias” que nunca se pagan y cuando lo hacen, después de meses, lo hacen con una gran pérdida de poder adquisitivo.

22-La mayoría de las Delegaciones Zonales son comisariatos políticos que discrimina y persiguen a los docentes opositores en lo gremial y en lo político, acomodas a los partidarios y amigos en los mejores cargos, destacándose las de Clorinda, Pirané, Ibarreta, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Ramón Lista.

23-Gildo Insfrán paga los sueldos más bajos del país, tanto que el Sueldo Básico apenas alcanza a la fecha a $89.492,56.

24-Los salarios a activos se pagan con altísimos porcentajes de sumas en negro, no remunerativas ni bonificables, a los fines de que no se puedan computar en el haber jubilatorio, que es de miseria y de hambre.

25-Se eliminaron todos los cargos de supervisión escolar en todos los niveles del sistema y se pretende sustituirlos por “delegados truchos” de las Direcciones de Nivel.

26-No se asigna un solo peso, y ni un solo elemento, para el funcionamiento de las escuelas, que deben recurrir al cobro compulsivo de inscripciones y cuotas mensuales de “cooperadoras”.

27-Propició y apoyó por años a los “gremios amigos” en el comercio descarado (y público) de venta de certificados de cursos y paquetes de certificados, que tergiversaron los puntajes de las listas por orden de mérito.

28-Convirtió al IPP (Instituto Pedagógico Provincial) en una usina ideológica del partido del gobierno.

29-Abandonó el perfeccionamiento de los docentes del interior provincial, a donde nunca llegó, ni llegará, el IPP.

30-Nos impuso, por dos años, el Bocanfor en los sueldos, por el que nos pagaban y reconocían sólo a un 70% de su valor nominal, sin embargo los “cambistas truchos y oportunistas y los comerciantes amigos”, los cambiaban cada lunes al valor de 1 a 1.

Como verá Sr. Celauro, los docentes formoseños son los verdaderos hacedores de la educación provincial, desde la construcción de escuelas ranchos a las de ladrillos, cuando no había nada de nada, hechas con sus propias manos y esfuerzo, con la inestimable colaboración de las comunidades. Hacer edificios y refaccionarlos cada cinco años con el dineroladucto establecido en Néstor Kirchner y Gildo Insfrán no parece una cuestión difícil ni meritoria sino todo lo contrario. Recuerde el dicho de la senadora justicialista Adriana Bertollozzi de que las obras para Formosa ya venían en combo y el de la también senadora justicialista Asucena Paz de que en Formosa había constructores que manejaban carretillas y que después grandes maquinarias”.