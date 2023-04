Toloza dijo que hay que «integrar» Formosa a la Nación y al NOA

El Presidente del movimiento interno Unión Alfonsinista (UAL) y Vicepresidente de la UCR de Formosa Carlos Toloza manifestó que “Formosa necesita imperiosamente, entre otros aspectos y necesidades de su vida institucional y comunitaria, salir del aislamiento económico, social y geográfico en que la encierra Gildo Insfrán y su modelo neoliberal, de capitalismo de amigos, que llama ‘modelo Formoseño’”.

“Los formoseños no somos, no queremos ni podemos ser una isla en el ‘costado norte de la patria’, necesitamos dar un salto hacia el progreso productivo y social, debemos pasar el Bermejo, como se viene predicando desde hace años y años, pero que nunca se hace ni el intento, porque la verdadera voluntad política del gildismo es el aislamiento provincial para poder eternizarse en el poder, como lo ha hecho y pretende seguir haciéndolo”, aseguró el dirigente radical.

Seguidamente Toloza manifestó que el río Bermejo es una barrera natural que separa a Formosa del resto del país por casi 600 kilómetros de longitud, es decir, en toda su longitud este-oeste y “sólo tenemos tres pasos y hasta los 200 primeros kilómetros: los puentes de General Mansilla, de El Colorado y de Fortín Lavalle, a la altura de las localidades de Ibarreta y de Comandante Fontana”.

“Del otro lado del Bermejo, en la zona oeste, comprendida entre Estanislao del Campo y el límite de la Línea Barilari hay casi 6 millones de argentinos con los que no tenemos casi contactos, de ninguna clase y menos aún los comerciales. Donde hay habitantes, aclaro el radical, hay consumidores y Formosa tiene en esa región del NOA un gran mercado con el que se puede intercambiar comercial y turísticamente”, informó el mismo.

Se trata, si se quiere, de la integración del Bañado La Estrella, la Reserva Natural Formosa y el futuro Parque Nacional La Fidelidad, con los parques nacionales chaqueños de El Impenetrable y de La Fidelidad, que quedan al otro lado del río, y con el circuito turístico del NOA, donde los visitantes pueden ver las montañas, la cultura de la zona y la arqueología, pero no la selva con su profusión de flora y fauna como la tiene Formosa.

“Es por eso que un gobierno, que pretenda dar progreso y trabajo a sus habitantes por igual, que no es el de Gildo Insfrán, porque nunca lo intentó, debe luchar para la construcción de tres nuevos puentes sobre el río Bermejo, a las alturas de Las Lomitas, Laguna Yema e Ingeniero Juárez, y en pocos kilómetros y en pocas horas se podrá hacer contacto con esa región de 6 millones de consumidores”.

“Para ellos, y para nosotros mismos, somos provincias muy lejanas entre sí, con el único fundamento del aislamiento en que vivimos los formoseños, aislamiento que nos encierra y nos corta el horizonte”, insistió.

El cruce del Bermejo en esa zona del oeste, donde no hay puentes, se hace en frágiles canoas artesanales, porque, aunque los gobiernos no lo quieran, hay intercambio de «vecinos», entre chaqueños y formoseños de esos parajes, en educación, comercio y salud, cuando no por vínculos familiares.

Claro, destacó el Presidente de UAL, que habrá que pensar y hacer mucha más infraestructura vial, que falta y es una deuda de la nación con la región, pero no caben dudas de que el futuro comienza con lo que hacemos en el presente, y la realidad del centro oeste pide sí o sí esos tres puentes que nos una a los argentinos de esas provincias.

