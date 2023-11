Torneo de Primera Nacional: For Ever comenzó a moverse de cara al 2024

El “Negro” ya entrena de cara al torneo del año que viene. 24 jugadores se mueven bajo las órdenes de Ricardo Pancaldo. Se estima que el torneo comenzará a fines de enero o principios de febrero.

Lunes por la tarde en el “Gigante” de la avenida 9 de Julio. Martes por la mañana otra vez en el “Juan Alberto García”. Y miércoles por la mañana en el Parque de la Democracia. Así fue el inicio de las prácticas para un For Ever que retornó con la cabeza ya puesta en la temporada 2024 de la Primera Nacional de fútbol.

Si bien son 24 los jugadores que se presentaron a entrenar, esto no significa que todos vayan a seguir en el club. De hecho, es probable que muchos se vayan del “Negro” teniendo en cuenta que se vencen sus contratos el 31 de diciembre; e incluso se pueden ir algunos que tienen contrato hasta fines de 2024 pero podrían rescindir en caso de tener una mejor oferta económica en otro club.

Hay tres jugadores que llegaron a préstamo a For Ever hasta fin de año y que la dirigencia y el cuerpo técnico quieren sostener, aunque la tarea no será nada sencilla. Ellos son el zaguero Gino Barbieri (Belgrano de Córdoba), el volante central Brian Nievas (Patronato de Paraná) y el delantero Jonathan Dellarossa (Instituto de Córdoba).

Los trabajos de los jugadores hasta diciembre serán sólo de mantenimiento físico. Una vez que se sepa la fecha en la que comenzará el campeonato, que será a fines de enero o principios de febrero, allí recién Pancaldo definirá cuándo iniciará la pretemporada.

En los próximos días también habrá definiciones respecto de la continuidad de Ricardo Pancaldo. Si bien el DT tiene contrato hasta el año que viene, todavía tienen que arreglar la parte económica con el cuerpo técnico. Todo hace indicar que Pancaldo seguirá al frente del plantel.

El plantel hoy

Arqueros

Gastón Canuto

Luciano Silva

Defensores

Juan Galetto

David Valdez

Gino Barbieri (a préstamo hasta el 31 de diciembre; es de Belgrano)

Emir Faccioli

Ricardo Garay Lima

Yair Marín

Marcos Fissore

Damián García.

Volantes

Alan Sombra

Diego Sánchez Paredes

Javier Iritier

Brian Nievas (a préstamo hasta el 31 de diciembre; es de Patronato)

Leandro Allende

Javier Bayk

Santiago Valenzuela

Héctor Zabala

Alejandro Aquino.

Delanteros

Nicolás Silva

Gonzalo Ríos

Jonathan Dellarossa (a préstamo hasta el 31 de diciembre; es de Instituto)

Matías Romero

Cristian Ibarra.

Se fueron

Defensores

Lucas Fernández

Facundo Monteseirín

Ignacio Abraham

Volantes

Nicolás Juárez

Enzo Bruno

Mateo Maccari

Emiliano Bogado

Emanuel Díaz

Claudio Villagra.