Torneo Federal A: reparto de puntos entre Antoniana y Sol de América

Juventud Antoniana igualó 0 a 0 ante Sol de América de Formosa, ayer por la tarde en el estadio Padre Martearena, cerrando la fecha 6 de la Zona 4 del Federal A. El «Santo» no consigue ganar y anoche hubo silbidos para algunos jugadores.

Fue un partido pobre no solo para los dirigidos por Gabriel Nasta, que intentaron aunque con pocas ideas, sino también para los del Guerrero, que tampoco ofrecieron mucho. Ninguno pudo pasar el cero, y debieron conformarse con una igualdad.

Claro está de que en Juventud el empate no conformó, y los primeros en hacer sentir el descontento con el presente del equipo fueron los hinchas. Ceresole, puntualmente, se fue silbado.

LA FRANJA FUE MÁS Y

LE QUITÓ EL INVICTO

A SARMIENTO

Bajo una intensa lluvia, que fue protagonista clave de los más de 90 minutos de juego, San Martín recibió a Sarmiento por la 6° Fecha de la Zona 4 del Federal A. La Franja ganó por la mínima y volvió a sumar de a tres merced al gol de Rolando Serrano.

SÍNTESIS

SAN MARTÍN (1):

David Correa; Ramiro Alderete, Rolando Serrano, Leandro Baterette y Fabricio Farias; Ariel Vega, Marcelo Bobadilla, Óscar Chiquichano y Alejandro Benítez; Eloy Rodríguez y Rodriguez Bernal.DT: Nazareno Godoy. Ingresaron: Ledesma, Alegre y Vera.

SARMIENTO (0):

Iván Gorosito; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Franco Domínguez y Luciano Lapetina; Gonzalo Cañete, Matías Mansilla, Mariano Martínez y Franco Schiavoni; Diego Nakache y Franco Olego. DT: Leonardo Fernández. Ingresaron: Torres, Montenegro, Resquin y Auzqui.

-Árbitro: Enzo Silvestre. Asistentes: Sergio Franco y Andres Ayala. Cuarto árbitro: Ángel Esteban. Estadio: Antonio Romero.

-Goles: ST 35′ Serrano (SM)

-Estadio: 17 de Octubre.