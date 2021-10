«Trabajamos para que cada formoseño tenga la oportunidad de desarrollarse en el lugar donde vive»

Compartir

En el acto de entrega de 692 títulos de propiedad de viviendas, el gobernador Gildo Insfrán subrayó que con hechos como ese “se perfecciona el derecho inclaudicable de cada formoseño de ser propietario de un pedazo de tierra donde desarrollar su vida”.

En declaraciones, se dirigió a los propietarios, diciéndoles: “Muchos tuvieron que esperar bastante tiempo” para tener su título de propiedad, por lo que se disculpó diciéndoles que “hubiéramos querido andar mucho más rápido, pero a veces las leyes y los papeles no van a la velocidad que nosotros queremos que sea”.

“Nos encontramos con que muchas expropiaciones no estaban perfeccionadas, sencillamente porque no se había pagado”, por lo cual “tuvimos que pagar, perfeccionar y después hacer el trabajo, que fue extraordinario y donde tengo que resaltar a la Fiscalía de Estado, la Escribanía Mayor de Gobierno y la Secretaría Legal y Técnica”.

Puso de resalto que “son 692 títulos de propiedad de 45 barrios de la ciudad capital”, anunciando que “vamos a seguir trabajando” en esa línea para continuar materializando acciones de este tipo.

“Estoy seguro de que después de este acto van a salir (desde la oposición) a decir que hacemos esto porque tenemos elecciones el 14 de noviembre –rechazó-. Pero no, nos demoramos un poquito más porque tuvimos una pandemia, entonces en un año y medio no pudimos hacer los actos que estábamos acostumbrados a realizar, como el operativo Por Nuestra Gente, Todo, donde en los barrios entregábamos los títulos de propiedad”.

No obstante, realzó que merced al actual estatus sanitario de la provincia, debido al cumplimiento de las medidas y el avance de la vacunación contra el COVID-19, es nuevamente posible la realización de encuentros, respetando los protocolos sanitarios.

“Hoy llegó el momento y me emociona ver lo conmovidos que están todos los que recibieron su título de propiedad”, destacó, acentuando que de esta manera “se perfecciona el derecho inclaudicable de cada formoseño de ser propietario de un pedazo de tierra donde desarrollar su vida”.

A su vez, hizo notar que “el deseo del proyecto provincial es que cada formoseño tenga la oportunidad de desarrollarse en el lugar donde eligió vivir”, por lo cual “trabajamos incansablemente en todos los niveles, en salud, en educación, en las vías de comunicación que son los caminos, la conectividad, la energía eléctrica, el agua potable, en todos los aspectos que tienen que ver con las demandas que tiene cada comprovinciano”.

Lo nacional

En otro tramo de su discurso, Insfrán aludió que el presidente Alberto Fernández encabezó este viernes 15 el acto de cierre del 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

“Estuvo con todos los empresarios y, según los medios, ellos nunca están conformes porque quieren ganar más de lo que tienen que ganar –reprobó-. Pero el Presidente fue muy claro: tenemos que defender el bolsillo del pueblo argentino”.

Y arremetió contra los formadores de precios, diciendo que “están monopolizados en la Argentina y ése es el problema”, enfatizando que “tenemos que ponerles límites”.

En ese sentido, se mostró de acuerdo con el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien declaró que no descarta aplicar las leyes si los empresarios no cumplen con el congelamiento de precios.

“Se tiene que hacer porque tenemos que defender al más débil y para eso vino el Peronismo a la Argentina”, redobló categórico.

Dijo que “lo que más aqueja hoy a nuestro pueblo es la inflación”, de manera que “tenemos que pararla”, ya que “no hay razón” para que sigan aumentando los precios.

En cambio, para los empresarios “la razón es seguir ganando más con el sufrimiento de la mayoría del pueblo argentino y eso no lo debemos permitir”, aseveró tajante.

Elecciones

De cara a las elecciones del 14 de noviembre próximo, pidió que la sociedad no se confunda porque “son dos proyectos los que están en puja”.

Sobre el plano local, advirtió que “nos quieren hacer creer otra cosa”, ya que “si bien son formoseños los candidatos de la oposición que pretenden representar a esta provincia, están mintiendo”.

“No representan a Formosa porque para hacerlo hay que representar los intereses de esta provincia y ellos representan los intereses de los porteños», fustigó el Gobernador.

Y avanzó: “Son los porteños los que vienen a hacerles la campaña” a Formosa, como fueron el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

“¿Ustedes creen que eso es gratis? –interrogó-. ¿Creen que ellos vienen porque son benefactores y de golpe federalistas? Mentira, de federalismo no tienen nada”.

Afirmó, según reporta esta Agencia, que los opositores “se enojan conmigo cuando digo estas cosas, pero no puedo callarme porque esta es una lucha que se viene dando desde el inicio mismo de la Argentina y sigue intacta”.

Por ello, remarcó que “tenemos que luchar y dar más senadores y diputados nacionales para que puedan sacar las leyes que se requieran”.

Para finalizar, destacó que este 15 de octubre se cumplió el 14º aniversario de la inauguración del Estadio Cincuentenario, agregando que “como seguramente este domingo todos estarán festejando el Día de la Madre, quiero enviar un fuerte y fraternal saludo por anticipado a todas las madres y a los que todavía tienen la suerte de tenerlas vivas. A quienes no, en algún lugar estaremos dándoles el abrazo al que estamos acostumbrados”.

“Y no se olviden: este domingo 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos”, cerró.

