Transporte urbano: para el concejal Enzo Casadei el aumento de boleto debe darse en etapas

El concejal Enzo Casadei, integrante de la Comisión de Transporte y Tránsito del HCD, que ayer por la mañana se reunió para debatir el pedido de aumento de boleto presentado por la empresa Crucero del Sur, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseveró que el incremento se debe dar, pero en cuotas, de la misma forma que se otorgó el aumento salarial a los estatales. Además aseveró que la compañía encargada del servicio de transporte urbano en la ciudad debe mejorar la prestación, la frecuencia y demás cuestiones que padecen los usuarios día a día.

“Ya hemos hecho nuestro trabajo con los integrantes de nuestro bloque y del bloque Nuevo País y hemos presentado un proyecto para readecuar la tarifa del transporte entendiendo que un aumento hoy es imprescindible debido a la acumulación de inflación que tenemos y a la pésima gestión del presidente Alberto Fernández, pero no creemos que deba ser de una manera intempestiva como ha planteado la empresa con el 88% de aumento, creemos que si al empleado público le otorgan un aumento del 50% en tres tramos lo menos que podemos hacer es darle a la empresa el mismo aumento, estamos planteando un aumento en tres etapas, una desde la promulgación de la ordenanza que sería una readecuación del orden del 25% que llevaría al boleto en una primera etapa al orden de 56 pesos, después a partir del 1 de julio una readecuación del 15% que llevaría el boleto a 63 pesos y finalmente el 1 de septiembre la última readecuación del 10% que terminaría con el valor final de 67 pesos”, detalló el concejal.

Acotó que además plantean que “debido al incumplimiento de la empresa al pliego que viene demostrando, exigimos que cumpla, que mejore el número de colectivos en las calles, que mejore la frecuencia del servicio para que este aumento sea efectivo”.

Reconoció que a causa de la inflación que hay en el país, la compañía necesita una suba de precios. “El concepto en el que se debate esto es claro, todo está aumentando, hay una inflación acumulada del 50% el año pasado, en enero las consultoras más serias pronosticaban que sería la misma, pero hoy mediando marzo plantean una inflación acumulada del 11%, creemos que es razonable un aumento, pero no en las condiciones que plantea la empresa en el orden del 88%. Pensamos que tiene que ir de la mano al aumento de los empleados estatales a los cuales les subieron el sueldo en cuotas y a la empresa que incumple, que tiene un pésimo servicio no le tenemos que dar un aumento de una sola vez”.

“Lo que expresamos acá es la necesidad de que los vecinos tengan un mejor servicio, por eso además de plantear el aumento en cuotas, planteamos la necesidad de que la empresa cumpla con el pliego de bases y condiciones para que este aumento sea efectivo”, finalizó.

