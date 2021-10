Tras cuatro intensas jornadas, el vicegobernador Solis concluyó su gira por el oeste provincial

Compartir

En Guadalcazar, localidad del Departamento Bermejo, el vicegobernador Eber Solís finalizó su amplia gira por el oeste formoseño, donde inauguró importantes obras de infraestructura y entregó tablets e insumos a estudiantes de numerosas escuelas de esa vasta zona de la provincia.

La cuarta y última jornada de la gira del doctor Solís se desarrolló este viernes 15 en Guadalcazar, donde encabezó la entrega de insumos educativos y deportivos, a los que se sumaron las tablets para estudiantes de la EPEP Nº 4 de Frontera “Puerto Argentino”, en el marco de las políticas de inclusión tecnológica del Modelo Formoseño que permiten que los formoseños, vivan donde vivan, tengan acceso al servicio esencial de las telecomunicaciones a lo largo y ancho de la provincia.

También el Vicegobernador otorgó títulos de marcas y señales a familias ganaderas de la zona. “Esta entrega forma parte de un conjunto de más de 70 títulos otorgados, es el documento que permite acreditar la propiedad del ganado mayor y menor”, se destacó.

Estuvieron presentes además la subsecretaria de Educación, la profesora Analía Heizenreder; el diputado provincial Roberto Vizcaíno; el candidato diputado nacional del Frente de Todos Adrián Areco; los candidatos a diputados provinciales Viviana Guzmán y Aldo Ingolotti; entre otros.

A su vez, en ese contexto, estudiantes del tercer año de la Escuela Secundaria Rural de Frontera Nº 4 exhibieron los alcances de un proyecto llamado “Germinando Vida”, que se viene desarrollando hace un año. Se trata de un vivero, del que a partir de plantines de mamón, se utilizaron los frutos para hacer dulces en almíbar, los cuales se comercializan en el mercado local.

“Es muy lindo poder realizar este proyecto porque integramos todas las materias en una misma iniciativa y todo lo hacemos juntos, casi todo el aula del tercer año. Somos unos 14 chicos que lo llevamos adelante”, contó un joven alumno, muy contento por la visita del Vicegobernador.

«La política del gobernador Insfrán es clara: preocuparse y ocuparse de los problemas de la gente»

A modo de balance de su extensa gira por localidades del oeste provincial, el vicegobernador Eber Solís hizo notar que a pesar de los cuatro años de la gestión macrista y los dos años de pandemia, “el gobernador Gildo Insfrán no dejó de trabajar ni un minuto para los formoseños”.

El Vicegobernador efectuó un balance de los cuatro intensos días de gira. “Con mucha felicidad arrancamos en el Departamento Ramón Lista, continuando en el Departamento Matacos, luego Bermejo y Patiño, culminando en la ruta 86 en Guadalcazar con la bendición de la lluvia”, enumeró.

“Nos quedaron tres obras por inaugurar, pero la gente de esta zona espera mucho la lluvia y hoy Dios nos bendijo a todos”, remarcó sobre la jornada de este viernes 15.

Categórico, hizo notar que “en Formosa se inauguran obras permanentemente, hayan o no elecciones”, realzando que “a pesar de haber tenido cuatro años de un Gobierno Nacional neoliberal (de Mauricio Macri) y dos años de pandemia, el gobernador Insfrán no dejó de trabajar ni un minuto para los formoseños”.

“Estas obras que se inauguraron aquí, como las que el Gobernador habilitó en otros puntos de la provincia en estos días, son producto del esfuerzo que él ha llevado adelante con todo su equipo de trabajo, porque acá hay una política clara por parte del doctor Insfrán: estar, preocuparse y ocuparse de los problemas de la gente, solucionando y mejorando la calidad de vida de cada uno de los comprovincianos”, significó.

Y destacó que “en lo personal, me voy lleno de cariño porque cuando uno va a algún lugar de la provincia en representación del Gobernador, la gente nos transmite todo ese amor para que se lo traslademos al doctor Insfrán”.

“Es indiscutible: a Gildo, el pueblo de Formosa lo quiere, lo respeta y fundamentalmente confía en él”, cerró contundente.

