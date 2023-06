Tras la derrota de Juez: Bullrich, contra los «pactos para políticos» y Rodríguez Larreta, conforme

El senador Luis Juez continuó este lunes sin reconocer su derrota ante el gobernador electo por Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, mientras los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se expresaron con matices sobre el resultado de los comicios que tuvieron como antesala una fuerte interna por la frustrada inclusión del mandatario peronista no kirchnerista Juan Schiaretti.

Molestias por la lentitud

en la carga de datos

«A los bandidos no les reconozco nada; me hubiesen llamado anoche, me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde», expresó Juez en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

La molestia de Juez radica en la demora que tuvo la carga de datos, que a las 2 de la madrugada se había alcanzado recién el 90% del escrutinio, algo que el Tribunal Electoral provincial atribuyó a «fallas» en la conectividad y en el sistema de transmisión de datos pero garantizó «la transparencia desde el minuto cero».

El juez cordobés Leonardo González Zamar, integrante del Tribunal Electoral provincial, admitió por Canal 12 de Córdoba que se presentaron «problemas de conectividad, fallas del sistema y algunas cuestiones operativas de logística que hicieron demorar la transmisión de los datos».

Pese a esto, Juez indicó que la elección -que con el 95% de las mesas escrutadas se dio ganador al oficialista Llaryora con el 42,76%- se está «discutiendo» con una diferencia de 57 mil votos y «hasta anoche había 200 mil que contarlos a mano, así que los vamos a contar uno por uno».

Por su parte, Llaryora sostuvo que las dudas por el escrutinio «es un tema terminado» y que las demoras en la carga perjudicó «a todos los cordobeses» pero «especialmente» a su partido.

«¿Por qué tengo que dar explicaciones cuando gané?», se quejó Llaryora en declaraciones a La Nación+.

Además, repudió el planteo de Juez y señaló que «es así desde siempre», en referencia a que en 2007, cuando su Frente Cívico perdió ante Schiaretti por un punto porcentual, tampoco había aceptado la derrota.

La interna de JxC

Las elecciones a gobernador de Córdoba, donde JxC -antes Cambiemos- supo obtener buenos resultados desde 2015 en los comicios presidenciales, tuvieron en la previa una fuerte interna por la iniciativa de Larreta de incluir en la coalición al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, el líder político de Llaryora.

El frustrado ingreso de Schiaretti a JxC provocó que el enojo del fundador del PRO Mauricio Macri, de Bullrich y del propio Juez, quien viajó de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires a plantear su rechazo en una cumbre de los dirigentes de la coalición.

Bullrich, la única precandidata presidencial que acompañó el domingo a Juez en su búnker en Córdoba, dijo que lo hizo «sin especular» y cargó contra quienes hacen «pactos para políticos entre políticos», en alusión a Larreta y su iniciativa de sumar al peronismo no kirchnerista de Schiaretti.

«Anoche acompañé en Córdoba a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y a todos los cordobeses que quieren un cambio profundo y verdadero. Sin especular y sin hacer cálculos políticos, fui a Córdoba con una convicción: el cambio es a fondo o no es cambio», publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.

Y agregó: «Los pactos entre políticos para políticos no van más».

En contrapunto, el otro precandidato presidencial y jefe de Gobierno porteño celebró la elección realizada por Juez, pese a la derrota.

«¡Elección histórica de Juntos por el Cambio en Córdoba! Felicitaciones a Luis Juez, a Marcos Carasso y a los cientos de miles de cordobeses que dijeron claramente que el cambio en Córdoba está cada vez más cerca. Desde Juntos por el Cambio vamos a seguir trabajando desde la Legislatura y desde cada ciudad que gobernamos para cambiar y transformar la vida de todos los cordobeses», expresó Larreta en su cuenta de Twitter.

Su compañero de fórmula y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, -que también estuvo a favor de la inclusión de Schiaretti- se pronunció en esa misma línea al indicar que JxC tuvo «una gran jornada electoral» en esa provincia.

«Estoy convencido de que somos la mejor propuesta para dar vuelta la realidad. Quiero felicitar a Luis Juez y a Marcos Carasso y a toda la militancia por el enorme trabajo. Desde la Legislatura seguiremos dando las discusiones necesarias y cuidando a los cordobeses. El pueblo nos necesita, ¡a no bajar los brazos!», remarcó Morales.