Tras la muerte de una docente en la ruta, piden medidas ante ola de calor

Ayer al mediodía, una docente de 42 años de la localidad de Ibarreta falleció en la ruta tras “descomponerse” cuando regresaba a bordo de su motocicleta desde Estanislao del Campo, lugar donde prestaba servicio en una escuela. A raíz de este hecho, la comunidad educativa y de padres apuntaron al intenso calor y reclamaron la necesidad de declarar “alerta” para que se tomen cartas en el asunto y resguardar la vida de las personas.

“En el interior provincial hay muchas comunidades donde no hay luz, a eso le sumamos el calor sofocante, estamos todos en las mismas y no podemos esperar a que muera otra colega, no pedimos que nos cambien todo, simplemente queremos medidas de urgencias por las altas temperaturas, hasta que cambie el clima, cuando llegue el fresco volvemos a la normalidad”, sostuvo una docente que se mostró consternada.

Por su lado, padres de alumnos también hicieron publica su preocupación al respecto indicando que “los chicos se desmayan y vomitan en las aulas, este calor nos está matando realmente y se deben tomar medidas extraordinarias”.

En cuanto al lamentable hecho ocurrido ayer, la Policía indicó que la educadora falleció luego de perder el control de su motocicleta y terminar en la banquina de la Ruta Nacional Nº 81; inmediaciones al acceso de la comunidad El Oculto, jurisdicción de Ibarreta.

Cuando efectivos de la Comisaría de esa localidad acudieron al sitio, alrededor de las 13:00 horas, ya se encontraron con el lamentable hecho.

En el lugar determinaron que la víctima circulaba en su motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas por la Ruta Nacional N° 81, en sentido Oeste-Este (de Campo a Ibarreta); por cuestiones que se tratan de establecer perdió el control del rodado y terminó en el sector de la banquina. A todo esto, el personal de salud constató que la mujer se encontraba sin vida.

Integrantes de la Delegación Policía Científica acudieron al lugar, y durante las pericias determinaron que no hubo participación de otro vehículo; además que la conductora llevaba puesto el casco protector al momento del hecho.

El siniestro fue informado al juez de turno, quien dispuso que, una vez finalizadas las diligencias procesales, el cuerpo de la víctima se entregue a sus familiares para las exequias. Por lo sucedido se realizó un expediente Judicial con intervención de la justicia.