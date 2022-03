Compartir

A través de una conferencia de prensa, el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, confirmó que hoy, desde las 10 horas, se habilitará una nueva inscripción para el sorteo de viviendas, a través de la web: https://www.formosa.gob.ar/ipv/viviendas.

Debido a problemas en el sistema de filtros de la web, se definió este día para que las personas saquen turno desde las 10 horas.

“Este lunes tuvimos problemas en el sistema informático, en el sentido del sistema de filtros que tienen, es decir, la interconsulta con otras páginas como el Registro Nacional de las Personas por los DNI y por los domicilios, que son todas consultas que hacemos vía online para ir descartando aquellos que no cumplen con los requisitos, pero saturan esas páginas y no nos permiten continuar con el sistema de turnos nuestro”, explicó.

Y agregó: “Entonces lo que vamos a hacer es levantar estos filtros a través de la UPSTI y hacer esos controles directamente cuando vengan a la entrevista en el turno que les corresponde, así podemos lograr un mejor desempeño de la página y que no se sature tanto”.

En cuanto a las “pocas personas” que pudieron inscribirse, el funcionario aseveró que ya tienen “la fecha y el horario del turno” e insistió a las demás familias que intenten empadronarse, otra vez, este martes a través del portal oficial de la provincia de Formosa, para conseguir un lugar de los 1600 que están disponibles.

“Los que están reempadronados del 2013 para acá, están participando normalmente en el sorteo, no necesitan volver a inscribirse”, aclaró.

Y añadió: “Los que son anteriores al 2013 y que por ahí tienen inscripciones más antiguas y no se reempadronaron, esos sí tienen que inscribirse como postulantes”.

También, Ugelli indicó que, luego de la obtención de turnos, en la sede del organismo se harán las entrevistas presenciales.

“Hay ocho estaciones de trabajo acomodadas para que entrevisten los trabajadores sociales a los grupos familiares o al representante que venga del grupo familiar, que tienen que venir con toda la documentación pertinente que en el mismo link están los requisitos de acuerdo a cada tipo de conformación del grupo familiar”, desarrolló.

Y señaló: “Se le va a hacer una entrevista, a rellenar algunos datos, más o menos dura unos 30 minutos, es decir que, por día, vamos a estar atendiendo más o menos unos 80 turnos”.

En ese sentido, afirmó que, el próximo 11 de abril, inician las entrevistas presenciales y que, “a partir de ahí empieza el trámite de consolidar todos esos datos dentro de nuestro sistema para que estén en condiciones de participar en un próximo sorteo”.

La construcción de viviendas, a pleno en la provincia: Ya se entregaron más de 3000 unidades habitacionales

En otro orden, Ugelli sostuvo que en Formosa tienen “distintos grados de avances los programas de viviendas”, a la vez que precisó: “Se ha entregado ya una cifra de más de tres mil casas”.

Manifestó en ese sentido el funcionario provincial que como “hay una unidad de concepción con el actual Gobierno Nacional, eso nos facilitó a nosotros gestionar para las distintas adversidades que tuvimos que afrontar” en la gestión anterior del expresidente Mauricio Macri.

“Entre ellas, recordemos que habíamos perdido el financiamiento de una parte de la cuarta etapa que eran 678 viviendas, para lo cual se diseñó un programa que se llama Reactivar”, merced al que “fue posible que se las volviera a financiar de cero”.

Estas unidades habitacionales son las que están ubicadas frente al Aeropuerto El Pucú, hasta la mitad del sector del Lote Rural 131.

En una situación similar “se encontraban las 632 viviendas, que también con un financiamiento con precios bajos estamos trabajando para solucionarlas”, a lo que se suma un tercer grupo que era un parcial de 673 casas correspondientes a la tercera etapa de un total de 1.700, pormenorizó.

No obstante ello, hizo notar que pese a la paralización de la obras en la gestión de Cambiemos, “algunas de estas se pudieron ir terminando, pero con fondos propios de la provincia”.

A su vez, indicó Ugelli que actualmente se ha diseñado un programa que se llama Reconstruir que “financia absolutamente todo el faltante de esas viviendas que habían quedado allí con precios bajos”.

Esto es por ejemplo, “el sector que corresponde hacia la Avenida Napoleón Uriburu y 24, cerca de la planta de cloacas”.

Así que a través de estos distintos programas nacionales mencionados y “la decisión política del gobernador Gildo Insfrán se han podido ponerlas en funcionamiento”, enfatizó categórico.

Interior

Ahondó también sobre los programas que están en marcha en el ámbito del interior provincial. En ese marco, explicó que son otros programas los que se tienen para la construcción de nuevas viviendas, “en los que a partir de la decisión expresa del Gobernador se gestionan con un concepto de federalismo en cada localidad un grupo de viviendas acorde a la demanda”.

Para ello, puso de resalto que “se hizo un arduo trabajo en estos dos años de pandemia”, donde “tuvimos que afrontar momentos difíciles, pero desde el IPV nunca dejamos de gestionar y los frutos hoy los estamos viendo”.

Ello fue “desde conseguir el suelo urbano, trabajando junto a cada uno de los intendentes”, lo cual “nos permitió cumplir con los requisitos que nos exige la Nación para generar los proyectos”.

“La meta es que cada localidad cuente con los servicios infraestructurales, que son el agua, la electricidad, etcétera, así como los servicios básicos como ser escuelas, centros de salud, seguridad, todo esto dentro de una planificación provincial”, concluyó.

