El diputado provincial Enrique Ramírez (PRO), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego de que cayera la web del IPV por la demanda de turnos para anotarse en las viviendas, lo cual pasó para la jornada de hoy.

“Entendemos que es algo muy importante para todos los formoseños, la necesidad habitacional que hay es muy grande, ojalá que puedan inscribirse la gran mayoría porque necesitan, uno que anda por la calle ve que la gente lo primero que te pide es una casa o un módulo, el precio de los alquileres está por las nubes, las familias ya no tienen esa posibilidad de pagar los alquileres y un módulo o una casa le solucionaría bastante la economía y la vida de cada uno de los formoseños”, comenzó diciendo el funcionario.

Sobre lo que ocurrido con la caída del sistema aseguró que “todos sabíamos que muchos formoseños iban a entrar a la página, también sabíamos que posiblemente podría colapsar si no tenía el volumen necesario para que muchas personas entren al mismo tiempo a la página, capaz que no tomaron las previsiones necesarias, habría que ver qué ocurrió, el gobierno debería garantizar que funcione, que esté en horario y que los turnos sean transparentes que es lo que necesitamos, que sean muy claros, que cada uno pueda saber quiénes son los formoseños beneficiados en el IPV, que sea bien público, que sean datos de fácil acceso para toda la ciudadanía, eso transparenta algo muy necesario que es el tema de la vivienda, la necesidad habitacional que hay en la provincia es muy grande, con alquileres muy difíciles de pagar”.

Recordó a su vez el discurso que alguna vez dio el gobernador Gildo Insfrán donde aseguró que para el año 2015 el déficit habitacional de la provincia sería cero, algo que “obviamente no se cumplió”.

“Parecería que a quienes dirigen la provincia poco les importa la realidad de los formoseños, hace mucho tiempo este gobierno perdió el rumbo y ya no está más para satisfacer la necesidad de los formoseños, está para otra cosa”, finalizó Ramírez.

