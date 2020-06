Tras recuperarse de coronavirus, Tom Hanks retoma el rodaje de la biopic de Elvis Presley

Compartir

Tom Hanks causó una gran conmoción a nivel mundial el 11 de marzo pasado cuando anunció que él y su esposa, Rita Wilson, habían dado positivo para coronavirus. Eran unas de las primeras celebridades en contagiarse y sus fans no tardaron en manifestar su temor a través de las redes sociales. Afortunadamente, ambos evolucionaron favorablemente y, tras ser dados de alta, regresaron a su hogar en Los Ángeles.

Por aquel entonces, cuando fueron diagnosticados con COVID-19, se encontraban en Australia: Tom Hanks estaba en pleno trabajo de pre-producción de la biopic de Elvis Presley. Por supuesto, ni bien se supo que el prestigioso actor de 63 había contraído el virus se suspendió el proyecto.

Tras la recuperación del actor, la flexibilización en los vuelos en diferentes países y el retorno a los sets de grabación en diferentes partes del mundo, Tom Hanks obtuvo los permisos necesarios y volverá a al país oceánico para reencontrarse con el resto del elenco.

La película está dirigida por Baz Luhrmann y cuenta con Austin Butler como intérprete del Rey del Rock. Tom Hanks, por su parte, interpreta a quien fuera su mánager, Tom Parker.

La primera ministra del Estado australiano de Queensland, Annastacia Palaszczuk, aseguró que su administración está trabajando con Luhrmann y su equipo para retomar el rodaje en los estudios Village Roadshow, en Gold Coast, de acuerdo a un estricto protocolo para evitar el contagio del coronavirus.

“Queremos asegurarnos de que esto pueda suceder lo antes posible y de que el elenco y el equipo puedan operar de manera segura”, dijo la funcionaria. Además, señaló que está trabajando en la dotación de material tecnológico adaptado a las nuevas medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus en los sets de grabación: “Esto marcará un precedente en todo el rubro para poner las cámaras a filmar nuevamente”.

La biopic de Elvis Presley -cuyo nombre aún no ha sido develado-, reflejará la etapa del ascenso a la fama del músico norteamericano y su relación con su representante. Según informó Warner Bros., la historia se sitúa “durante la evolución del paisaje cultural norteamericano y la pérdida de inocencia en los Estados Unidos”.

Recientemente, la esposa de Tom Hanks se refirió a los “efectos secundarios extremos” de la cloroquina, la droga con la que fue tratada en un hospital de Australia cuando fue diagnosticada con coronavirus. La artista llegó a tener 38.9 grados de fiebre cuando los médicos decidieron suministrarle la droga, aunque ella duda de que haya sido el medicamento lo que le hizo bien.

“Sé que la gente ha estado hablando de esta droga. Pero solo puedo decirle eso: no sé si el medicamento funcionó o si fue solo el momento de que la fiebre se rompiera. Mi fiebre bajó pero la cloroquina me produjo efectos secundarios extremos. Tuve náuseas, vértigo y mis músculos estaban muy débiles. Creo que la gente debería reconsiderar esta droga”, dijo Rita Wilson

Desde el hospital Gold Coast University no especificaron por qué la decisión de suministrarle dicha droga a la cantante y al actor, solo dijeron que se la dan a ciertos “pacientes selectos”. “En los casos más severos se utiliza una variedad de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir”, aseguraron.

Tom Hanks, por su parte, estuvo invitado -desde su hogar- al programa Saturday Night Live, y dijo: “Manténganse a salvo. Estamos en esto mientras dure, y lo superaremos juntos. Vamos a agradecer a nuestros trabajadores del hospital, al personal de emergencia, a los empleados del supermercado, a la gente que entrega nuestra comida, a la gente que hace la comida para llevar. A los hombres y mujeres que mantienen este país en marcha en un momento en que los necesitamos más que nunca. Vamos a cuidarlos, y vamos a cuidarnos los unos a los otros”.