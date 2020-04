Tremendo comentario de Érica Rivas a los autores de Casados con hijos contra el personaje de ‘Pepe’: «Podríamos reírnos que a él no le queda mucho tiempo de vida»

Compartir

La escandalosa ausencia de Érica Rivas en la versión teatral de Casados con Hijos sigue dando de qué hablar y Ángel de Brito sumó en Los Ángeles de la Mañana un documento tan revelador como picante: el mail privado que la actriz le envió a los autores de la comedia protagonizada por Guillermo Francella, Flor Peña, Luisana y Darío Lopilato con sus correcciones.

“Tengo en mi poder la prueba del escándalo que involucra a Rivas y a todos Casados con Hijos. Es el mail que mandó Érica a los autores, productores y parte del elenco con las correcciones que ella consideraba necesarias para participar en la obra de teatro. El mail no sé si es de Érica Rivas o María Elena, su personaje”, aseguró el periodista sobre los pedidos de la actriz, quien aseguró que fue desvinculada del proyecto por WhatsApp mientras que desde la producción aseguran que ella no firmó el contrato.

El texto dirigido a Diego Alarcón, uno de los autores, arranca: “Querido Diego, te mando mis observaciones sobre los spots, las publicidades, disculpá si son subidas de tono pero es lo que me sucede y quedé que iba a estar en el proyecto diciendo todo lo que pienso. Para serte sincera, viniendo de ustedes, esperaba algo más trabajado, ingenioso y ácido pero bue…”. ¡Chan!

Y en uno de los pedidos concretos de Rivas involucra a Pepe Argento, el personaje que interpreta Francella y Ángel comentó: “Acá ya empiezan los problemas de ego,que es válido porque el humorista vive del remate”.

Sobre el guión del “Spot 3”, la actriz sugirió: “Es el único spot en el que María Elena termina el chiste. Pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe no le queda mucho tiempo de vida. Y a eso me refería también cuando quise incorporar para que nos/los proteja y asesore feministamente”, a lo que De Brito acotó “o sea, hay que liquidar a Francella”.

Rivas continúa en su pedido: “Y me mandaron todos a freír churros, alegando mil boludeces, que se contradicen con todas las productoras internacionales están haciendo y lo que piensan cuando son proyectos de otros. Me gustaría deslizar después o antes de la frase ‘no va a faltar ocasión’, que lo creo levísimo, un ‘está al caer’ o mejor aún ‘se va a caer’. Ahora que lo pienso, este último bien podría ser el nuevo latiguillo de María Elena”.