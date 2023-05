El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca criticó a la CGT por «quedarse callada con una inflación del 100%» y subrayó que «los dirigentes gremiales tienen que poner las barbas en remojo».

«Es importante hacer una reforma, porque hay que partir de un diagnóstico que nadie puede esconder: 40% de los argentinos en la pobreza, 50% de los chicos son pobres, muchos trabajadores que antes integraban la clase media hoy están en una situación de pobreza», sostuvo el dirigente del PRO.

En declaraciones radiales, el ex diputado nacional se quejó de que «este Gobierno se rasga las vestiduras hablando de la justicia social y el Estado que cuida, pero están muy lejos de eso».

«El principal motivo por el que no se contratan trabajadores es la imprevisibilidad», señaló Triaca, quien destacó que «dar previsibilidad es parte del trabajo y para eso hay distintas herramientas, como modificar el esquema de multas de la Ley de Empleo hasta armar un fondo de cese, como tiene la actividad de la construcción dentro del marco de su convenio colectivo».

Y aclaró: «Con esas cuestiones no estamos tirando por la borda los derechos de los trabajadores, sino que estamos quitando la previsibilidad».

Al ser consultado sobre cómo enfrentaría esa eventual reforma una posible oposición de la CGT, el ex ministro de Trabajo lanzó: «¿De qué CGT estamos hablando? ¿La que se quedó callada en los últimos tres años y medio, la que no emitió un comunicado con una inflación del 100%?».

