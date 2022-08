Compartir

La semana pasada se realizó en las instalaciones del COP (Comité Olimpico Paraguayo) en Ñu Guazú, Paraguay, parte del programa de los campamentos de desarrollo regionales de PATCO (Confederación Panamericana de Triatlón) que conto con atletas de Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. Al mismo asistieron la atleta sub 23 Margarita Bonade y el atleta junior Thomas Castañeda.

El domingo 28 por la mañana en el complejo TOSA en cercanías de Puerto Falcón, se llevó a cabo la Copa Internacional de Desarrollo Asunción 2022, en la que participaron varios atletas argentinos junior y sub23, logrando todos subir al podio y pudieron competir en una categoría elite general con los atletas elite de Paraguay que en este eventos realizaron su clásicatorio interno para los XII Juegos Suramericanos Asu 2022.

La clasificación general de la carrera la gano Thomas Castañeda (San Juan) en masculinos quedando así también 1ro en sub19 y Estefania Díaz (Formosa) en femeninos, obteniendo también en 1er lugar en La categoría sub23. Los 3ros puestos de la clasificación general también fueron para argentinos Bautista Arbizu (Santa Fe) y Margarita Bonade (Mendoza).

El podio junior masculino sub 19 lo completaron Vladimir Dovichi (La Rioja) en el 2do lugar y Maximiliano Rodríguez (Formosa) en el 3er puesto. En la misma categoría pero en femeninos Rocío Vilas (Ciudad de Buenos Aires) atleta argentina, que reside en Paraguay obtuvo el 2do puesto.

En femeninos Margarita Bonade (Mendoza) obtuvieron también el segundo lugar en la categoría Sub 23.

En sub 17 el Santafesino Bautista Arbizu (Santa Fe) y Bianca Gómez (Formosa) obtuvo el primer puestos en sub 17 .

Felicitaciones a todos nuestros atletas, sus entrenadores y familiares por todo el esfuerzo realizado.

La próxima edición de la Copa Internacional de desarrollo, se llevará a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Durazno, República Oriental del Uruguay.

