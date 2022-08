La División de Honor definió sus grupos para el Nacional

Compartir

El certamen más importante del país masculino ya conoce las zonas de competencia para el torneo que se realizará del 11 al 18 de Setiembre.

La División de Honor Formosa 2022 sorteó sus zonas de competencia. El torneo más importante del país masculino contará con 33 equipos, seis de ellos, de Mendoza: Andes Talleres, Alemán, Regatas, Don Orione, Jockey Club, Cementista A y B. El certamen será del 11 al 18 de Setiembre.

Son 8 grupos en total, todos de 4 equipos menos la zona Zona A, que tendrá 5 participantes. Jugarán todos contra todos en las primeras tres jornadas, mientras que habrá una cuarta fecha donde se medirán primero contra cuarta y segundo vs tercero. Una vez finalizada la etapa inicial, clasificarán a octavos de final los que terminen primeros y segundos.

Zona A: Club Alemán, Del Campo (Esquel), Magallanes (Ushuaia), La Reserva (Caleta Olivia), Stentor (Bs. As).

Zona B: Don Orione, Plastimi (Misiones), Vial (Formosa), Cariocas (Tucumán).

Zona C: Andes Talleres, Franjeados (Formosa), Nolting (Bs As), Flamengo (Com. Rivadavia).

Zona D: Nueva Era (Rosario), Amotinados (Saenz Peña), Estrella Federal (Bs As.), América (G.Gregores)

Zona E: Regatas, Sportivo (Río Grande), Halcones (Com. Rivadavia), San Cristóbal (Corrientes)

Zona F: Cementista B, 70/30 (Com. Rivadavia), Mariano Moreno (Paraná), Luz y Fuerza (Río Grande)

Zona G: Jockey Club, Sanagus (Formosa), El Chimao (Corrientes), La Cumbre (Mar del Plata)

Zona H: Cementista A, San Rafael Tenis, Pingüinos (Corrientes), Antideportivo (Río Grande)

