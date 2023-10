Uber ya trabaja en Formosa: posturas enfrentadas sobre su situación legal

La app de Uber llegó a Formosa para ofrecer una nueva forma de movilidad, cómoda y confiable a través de la tecnología que además brindará oportunidades de generar ganancias a quienes se inscriban para manejar de forma independiente. Mientras el concejal Marcelo Ocampo auguró beneficios a choferes y usuarios, desde el Municipio advirtieron que no está habilitado para operar en la capital.

Comunicado de Uber

La app de Uber llegó ayer a Formosa para ofrecer una nueva forma de movilidad, cómoda y confiable a través de la tecnología. La llegada de la aplicación tecnológica Uber brindará, además, oportunidades de generar ganancias para todos aquellos que se inscriban para manejar de forma independiente utilizando la aplicación.

“Desde hoy (por ayer) en Formosa, y como en más de 30 ciudades de toda la Argentina, la app de Uber está disponible para todas las personas que quieran moverse y disfrutar de la ciudad, complementando todas las soluciones de movilidad”, señaló Eli Frías, responsable de operaciones para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y agregó: “Queremos ser parte del futuro de Formosa, convencidos de que podemos contribuir en materia de tecnología y seguridad al servicio de la movilidad”.

Marcelo Ocampo

El concejal Marcelo Ocampo en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la puesta en marcha de Uber en Formosa y aseveró que «la aplicación brinda muchos beneficios para los choferes y usuarios de este tipo de transporte».

Ocampo comenzó diciendo: «yo fui uno de los que bogué para que Uber finalmente llegue a Formosa porque ya son más de 80 ciudades a nivel nacional las que utilizan esta aplicación y la verdad es que ha dado muchos beneficios tanto para el sector de los choferes como para los usuarios a los que le brinda transparencia, seguridad y mejora los costos».

Chofer de Uber

Gustavo, un chofer de Uber en Formosa explicó que «para inscribirse y trabajar en la aplicación solo deben bajarse la aplicación Uber Driver y ahí le piden los requisitos para asociarse porque acá somos tratados como socios, piden datos del conductor y de los vehículos y los antecedentes penales y ahí tarda un poco porque ellos se fijan si es verdadero o no la documentación. No hay plazo de tiempo para trabajar».

En relación a los costos que le conlleva al chofer aseveró que «con esta aplicación se eliminan los intermediarios porque cada chofer esta encargado de mantener su automóvil y de pagar todo como corresponde».

Postura de la Comuna

Desde la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se advirtió que el transporte UBER no está habilitado, por lo tanto, hasta que no regularice su situación ante la comuna, es un transporte ilegal, sin la autorización correspondiente, razón por la cual estará sujeto a la aplicación de sanciones por infracción a las normas vigentes.

Al respecto, el subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, Dr. José Olmedo advirtió: “En base a lo recientemente anunciado por la empresa UBER, desde el municipio capitalino, advertimos, que no cuenta con la habilitación correspondiente, regulada por la ordenanza municipal relacionada con el transporte de personas con el fin de comercializar”.

Aclaró Olmedo asimismo que “no estamos en contra de este transporte, pero pretendemos que se adhieran a las normas y a la Ordenanza vigente para que trabajen como cualquier otra actividad”.

“En ese sentido, queremos recordar a los vecinos y a aquellas personas que hayan decidido unirse a esta plataforma, que lo están haciendo de manera desleal con respecto a aquellos que sí cuentan con su correspondiente habilitación, conforme a la ordenanza municipal”, añadió el funcionario.