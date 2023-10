Mayans analizó el debate que protagonizaron los cincos candidatos a la presidencia del país

El senador José Mayans y candidato a renovar su banca por Unión por la Patria en las elecciones del 22 de octubre brindó un análisis sobre el segundo debate público protagonizado por los cinco candidatos presidenciales.

El legislador fue parte del grupo de dirigentes que acompañaron a Sergio Massa (UP) a esta actividad llevada en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Allí los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria, UP), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, FIT-U) tuvieron su último encuentro público en un mismo escenario antes de los comicios que definirán quién de ellos será el próximo presidente.

Mayans comentó que tanto Massa como Schiaretti formularon propuestas, mientras que Milei “estuvo bastante apagado todo el tiempo, leía, no se expresa así en forma abierta. Lee todas las respuestas e incluso titubea cuando le consultan por los derechos humanos y seguridad” insistió.

Al analizar los puntos tratados, señaló que tanto Milei como Bullrich prometieron bajar el gasto público, pero sin decir en qué áreas. “Me hubiera gustado que hablen más de estos temas directamente para informar al pueblo argentino” criticó.

“Reducir el gasto es por ejemplo reducir el sistema previsional donde hay 9 millones de personas, lo que compone el sistema de ayuda social hay más de 10 millones de personas, como no especifican en donde reducirán los gastos del Estado, quiero saber cuáles, incluso dicen que reducirán los impuestos, también quiero saber cuáles” pidió.

Consideró Mayans que el tema a resolverse es la inflación imperante, pero previamente debe “resolverse la deuda que dejó Mauricio Macri” tras lo cual señaló que ni Bullrich ni Milei presentaron propuestas para “bajar el tema de la deuda”.

Advirtió que ninguno de estos candidatos da a conocer sus propuestas económicas porque seguramente “afectarán a mucha gente” tal cual ya lo había adelantado el gobernador Gildo Insfrán.

Reveló asimismo que en las encuestas que maneja Unión por la Patria, tanto Massa como Milei “están parejos” en intención de votos.

“El último dato que manejo es 32.7 a 30, pero hay margen de error en las encuestas también” tras advertir que la que bajó mucho fue Patricia Bullrich por eso “los medios que la acompañan le dijeron que tiene que atacar a Massa con el tema de la corrupción, inseguridad y habría que preguntarle si estuvo de acuerdo con las políticas públicas de Mauricio Macri que fracasaron, en un gobierno que ella integró” expresó.

Al analizar los días que faltan para las elecciones, consideró que hay “un esquema de especulación sobre el sistema financiero a ver cómo exigen al máximo al gobierno, porque las exportaciones e importaciones se rigen por el dólar oficial” y reiteró que será un momento de mucho ataque hacia Sergio Massa, porque representa intereses distintos a los de Patricia Bullrich y Javier Milei.

“La salida sigue siendo independencia económica, soberanía política, integración latinoamericana, que fue otro de los temas de los que no se habló, porque hay que tener en cuenta que nuestro principal socio comercial es Brasil” añadió.

Trajo a colación además el ejemplo de la provincia de Formosa con un Estado justicialista presente, sin deudas, que “tiene por delante la formación de personas, la verdadera inversión pública. Tenemos una estructura de salud y educativa que muy pocas provincias tienen” subrayó, tras afirmar que la propuesta de los candidatos opositores es un “sálvese quien pueda”.