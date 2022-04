Un cordobés para San Martín- Unión de Sunchales

Compartir

El Consejo Federal de la AFA confirmó que el árbitro cordobés Jonathan Correa fue designado para dirigir el cruce entre San Martín de Formosa y Unión de Súnchales (Santa Fe), a jugarse el domingo en la capital provincial, por la quinta fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A 2022.

TODA LA FECHA 5

Domingo 24-04

-A las 15:15, Douglas Haig – Sp Las Parejas.

Árbitro: Marcos Hourticolou.

Asistente 1: Marcos Bustos.

Asistente 2: Emiliano Ferreyra.

-A las 15:30, Gimnasia (CdU) – Juventud Unida (G).

Árbitro: Billones Carpio.

Asistente 1: Matías Córdoba.

Asistente 2: Marcos Guzmán.

-A las 16, San Martín (F)- Unión de Sunchales.

Árbitro: Jonathan Correa.

Asistente 1: Daniel Balmaceda.

Asistente 2: Matías Rio.

-A las 16, Def. de Belgrano (VR) – AT. Paraná (ER).

Árbitro: Joaquín Gil.

Asistente 1: Leonel Nardelli.

Asistente 2: Luján Destefano.

-A las 16:30, Central Norte (S) – Gimnasia y Tiro (S).

Árbitro: Fabricio Llobet.

Asistente 1: Emanuel Córdoba.

Asistente 2: Christian Arregues.

-A las 16:30, Sportivo Belgrano (SF) – Juventud Antoniana (S).

Árbitro: Francisco Acosta.

Asistente 1: Antonio Sayago.

Asistente 2: Emilio Maguna.

-A las 19, Sarmiento – Crucero del Norte

Àrbitro: Federico Guaymas Tornero.

Asistente 1: Luis Abdala.

Asistente 2: Williams Díaz.

-A las 19:30, Racing (C) – Boca Unidos (C).

Árbitro: José Sandoval.

Asistente 1: Darío Barrionuevo.

Asistente 2: Ángel Jerez.

Libre: Defensores (P).

Boca Unidos jugará en el Mario Kempes

Boca Unidos tendrá un exigente compromiso el domingo cuando visite a uno de los punteros Racing de Córdoba, en un encuentro que se jugará en el estadio «Mario Alberto Kempes». El «aurirrojo» volverá a jugar en ese escenario después de seis años.

Boca Unidos visitará a Racing de Córdoba el próximo domingo por el torneo Federal «A», en el partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona «B» se jugará desde las 19:30 hs en el estadio «Mario Alberto Kempes». La dirigencia del conjunto académico presentó con suficiente antelación el pedido de mudanza de localía, del estadio «Miguel Sancho» del barrio de Nueva Italia al «Kempes», debido que el cuartetero Damián Córdoba brindará un show especial que impedirá que el partido se desarrolle en el estadio de Racing.

El «Miguel Sancho» tiene capacidad para 15 mil espectadores y las previsiones de la dirigencia es que concurran por los menos 20 mil hinchas, dado el gran acompañamiento que está teniendo el equipo, uno de los punteros del grupo junto a Sarmiento de Resistencia. La otra novedad para este compromiso es que el ingreso para mujeres y menores de 12 años no tendrá costo alguno.

La última vez que Boca Unidos disputó un encuentro en el «Kempes» fue en el 2016 cuando se midió con Talleres, donde perdió por 2 a 0. En ese partido para la «T» jugó Rodrigo Burgos, hoy actualmente jugador «aurirrojo», además la dupla de entrenadores Leonardo Baroni y Martín Fabro, también formaron parte de este cotejo en el mítico estadio mundialista cordobés.

