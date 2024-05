Un muerto y una familia intoxicada con un guiso: hallaron un frasco entre la basura y pensaron que era sal

Un hombre de 53 años falleció y un chico de 18 se recupera en la terapia intensiva del hospital San Benjamín de la ciudad correntina de Colón, mientras otros cinco integrantes de esa misma familia están a un paso del alta tras una intoxicación alimentaria.

Todos se descompensaron después de haber consumido un guiso durante el mediodía de este martes en la localidad entrerriana de Villa Elisa. El fiscal del caso confirmó este jueves que lo que creyeron que era sal de mesa, y lo usaron en la preparación, lo habían encontrado en la basura, durante la recolección de cartones.

“Los mismos afectados manifestaron que a esa comida le incorporaron una sustancia de un frasco que habían recogido de la basura dos semanas atrás y pensaban que era sal”, contó a TN el fiscal Alejandro Perroud, quien investiga el caso. Por su parte, se espera el resultado de la autopsia y los estudios toxicológicos correspondientes para confirmar sus sospechas.

“La sospecha es que esa sustancia contaminó esa comida. Se trata de una sustancia blanquecina y, junto a los restos de la comida, son analizados en Paraná. No tenemos confirmación de lo que se trata”, dijo en relación a la hipótesis de que podría tratarse de sal de nitro, que se usa en la preparación de embutidos.

Justamente, este miércoles, Marcos Luciani, director del hospital San Benjamín de Colón al que llegaron las víctimas, explicó este miércoles la hipótesis del caso: “Confundieron accidentalmente una sal de mesa con otro producto”.

Por su parte, según el fiscal Perroud, el chico de 18 años que había quedado en terapia intensiva “ha tenido una mejoría y hoy le retiraban el respirador”. El resto ha vuelto a Villa Elisa para un control más cercano y recibirán el alta en las próximas horas.

Todo comenzó el martes por la tarde, cuando varios integrantes de una familia de Villa Elisa comenzaron a sentirse mal, luego de almorzar el guiso, y buscaron asistencia médica. Cuatro fueron internados en el hospital San Roque de Villa Elisa, mientras otros cuatro fueron trasladados al San Benjamín de Colón.

La víctima, de 53 años, falleció debido a un paro cardiorrespiratorio relacionado con la intoxicación a poco de ingresar al centro de salud.

“Es gente que trabaja reciclado en Villa Elisa y juntan cartones. Creemos que, accidentalmente, se han llevado un paquete pensando que era sal de mesa y lo confundieron al salar los alimentos”, había explicado Luciani 24 horas antes de que el fiscal confirmara que fue un frasco el que hallaron en la basura y con lo que salaron el guiso.

La mujer que hizo el guiso, una de las primas de los internados, no sufrió síntomas: dolor de cabeza, vómitos y dificultades respiratorios. Creen que comió otra comida, al igual que otros de los integrantes de la familia que no tuvieron problemas. Por eso, la investigación está puesta en el guiso.

Antecedentes

Hacia fines del mes pasado, otra intoxicación masiva ocurrió en la provincia de Santa Fe. En el Hospital de Coronda, un hombre murió luego de haber ingerido pesticida para suicidarse y 14 trabajadores de la salud que estuvieron expuestos a la sustancia quedaron internados con cuadros de intoxicación.

Un llamado del personal de la Comisaría 13ª de Arocena dio aviso de que una persona en el barrio Palo Azul, en el extremo sureste de la ciudad santafesina, estaba intoxicada. Si bien se encuentra bajo investigación, de acuerdo a fuentes médicas, la sustancia involucrada sería un organofosforado, un compuesto que se utiliza habitualmente para el control de plagas.

La unidad del SIES 107 se acercó al barrio y allí derivaron al hombre de 31 años al centro asistencial, donde falleció cerca de las 23, pero no sin complicar la salud de quienes intentaron salvarle la vida. Tras la interacción con el paciente, 14 trabajadores comenzaron a presentar algunos síntomas de intoxicación.

Por tal motivo, se hizo una consulta al Hospital de Toxicología de la Ciudad de Buenos Aires, donde aconsejaron la asistencia inmediata y el traslado de todos al Hospital José María Cullen, de la Ciudad de Santa Fe. Además, evacuaron el área.