Una chica de 16 años fue baleada en la puerta de su casa y está en coma

Compartir

Linkedin Print

Tiziana Montero tiene 16 años y su estado es crítico. El domingo a la madrugada se estaba despidiendo de su novio en la puerta de su casa de la ciudad de Córdoba cuando recibió un disparo en la cabeza.

En diálogo con El Doce, el padre de la víctima contó que unas horas antes del ataque su hija había ido a una reunión con amigos y al parecer, en un momento de la noche, su pareja tuvo una discusión con otro joven, que después habría vuelto con una chica a buscar represalias.

“Mi hija y el novio se fueron y ya estaban en la puerta de mi casa. Ahí, llegó el otro chico acompañado por una chica. Ella sacó el arma y disparó. Parece que la bala era para él, pero le dio a Tiziana en la frente”, relató Gabriel, padre de la adolescente baleada.

La joven se encuentra en coma inducido y con respirador, internada en el Hospital de Urgencias, y su familia espera un milagro. “Los médicos nos dijeron que no hay nada para hacer y que, si sale adelante, va a quedar en estado vegetativo”, se lamentó el padre. El proyectil, explicó, dio en la frente de Tiziana y quedó alojado en el cerebro, provocándole un daño cerebral irreversible, con lesiones y derrames internos.

Según su testimonio, tanto la autora del disparo como el joven que originó el conflicto están libres. En las últimas horas, familiares y amigos de la víctima marcharon para pedir justicia por ella.

El desgarrador mensaje

del padre de Tiziana

“Chicos, háganle caso a sus padres cuando les dicen que algo es malo. No crean que son invencibles o que nada les va a pasar”, expresó Gabriel Montero a través de un video que publicó en las redes sociales. “Hoy, nos toca a nosotros sufrir todo esto. Que los médicos nos digan que mi hija no va a vivir”, agregó.

Y concluyó: “Cuando salen a divertirse, sus papás y sus hermanos capaz no duermen. Por favor, hagan caso a sus padres. No somos odiosos ni locos. Los queremos sanos y los queremos todos los días”.

Tres chicas le fracturaron

el cráneo a golpes a una joven

Otro impactante caso de violencia juvenil ocurrió este fin de semana en la provincia de Córdoba. La víctima, Brisa, fue atacada a golpes por tres chicas de 18, 19 y 20 años y se encuentra internada desde la madrugada del sábado en el hospital municipal de Arroyito. Las agresoras fueron identificadas por la víctima pero están libres.

Según contó su papá, Daniel, el disparador de la brutal agresión habría sido una foto que su hija había publicado en las redes sociales, en la que se la veía acompañada por un joven. Desde entonces, empezó a recibir amenazas, pero nunca imaginaron que la situación terminaría así.

Compartir

Linkedin Print