Una mujer quedó finalmente detenida tras fingir un supuesto robo y privación de la libertad

Compartir

Linkedin Print

A través de una exhaustiva investigación, la Policía comprobó que una mujer de 39 años, que denunció un secuestro por parte de tres hombres en una Tráfic y la sustracción de dinero en efectivo, mintió y el juez dispuso su detención.

El hecho se tomó conocimiento días atrás, cuando una mujer de 39 años denunció que en la tarde del miércoles último circunstancia de concurrir a zona del micro centro a realizar unos trámites personales, se desplazó de a pie por calle Rivadavia, entre Pringles y Maipú de esta ciudad, al intentar cruzar la calle fue interceptada por un hombre robusto quien la hizo subir a las fuerzas a una Tráfic.

Según refirió, en el interior del rodado se encontraban otros tres hombres, quienes tras sustraerle una importante suma de dinero la abandonaron por Avenida Gutnisky en inmediaciones a una conocida cadena de supermercados nacionales, donde solicitó ayuda a un transeúnte quien comunicó lo sucedido al 911.

De ahí fue trasladada a la Comisaría Seccional Primera, donde radicó la denuncia, se inició un expediente con intervención del Juzgado en turno.

A la investigación se sumaron efectivos de la brigada de la Unidad Regional Uno, quienes iniciaron las tareas de campo, recolectando datos y testimonios. Se realizó el mismo itinerario que la mujer manifestó en su denuncia, se verificaron en todo ese trayecto las cámaras de seguridad de comercios, casas particulares, diálogo con vecinos, transeúntes, vendedores ambulantes, sin que se pudieran hallar indicios o elementos que llevasen a establecer la veracidad de lo narrado por la denunciante, situación por la cual fue citada nuevamente en la comisaría a fin de ampliar datos sobre lo ocurrido.

Durante ese diálogo la denunciante expresó que el ilícito no había ocurrido, que sus dichos fueron falaces por tener problemas familiares ante el reclamo de dinero que denunció como sustraído, el cual ya habría gastado la mitad, y al no poder justificar el faltante de la suma de dinero, inventó la historia del robo.

Los elementos de prueba obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional en turno, disponiendo el magistrado que se impute en una causa judicial a la mujer por el delito de “Falsa Denuncia”.

Por este hecho se procedió a la aprehensión de la mujer, quien una vez notificada de su situación legal, fue examinada y trasladada a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 de la Mujer – Formosa, a disposición de la magistratura interviniente.

A través del trabajo responsable y profesional realizado por el personal de la fuerza provincial, una vez más se puso de manifiesto el prestigio de la Institución en las acciones que lleva adelante; en este caso, con la investigación de un supuesto delito, dejando al descubierto que el hecho no ocurrió.

Compartir

Linkedin Print