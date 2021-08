Una participante renunció a La Academia tras la polémica: qué famosa la reemplazará

Compartir

Este 2021 Marcelo Tinelli apostó en ShowMatch por La Academia, un formato diferente al clásico Bailando, donde los participantes no solo deben mostrar su talento para el baile, sino también para otras disciplinas, como el canto o la acrobacia. Este certamen es mucho más fuerte que años anteriores y algunos famosos se quejaron por el alto nivel de exigencia.

En medio de este contexto, Ángela Leiva decidió renunciar al programa más allá de que es considerada unas de las revelaciones del certamen. Incluso su romance con el productor Francisco Caivano tuvo una enorme repercusión. La noticia de su salida la confirmó el periodista Ángel de Brito, uno de los jurados de La Academia. La cantante ya se había quejado de estar muy cansada y para el baile del caño pidió a la producción un reemplazo, como lo hicieron otros de sus compañeros, lo que generó polémica y el enojo de gran parte del jurado.

Cuando Valeria Archimó la reemplazó en la gala, Leiva recibió duras críticas, especialmente de Jimena Barón y Pampita que le puso un cero al equipo. “Ange, yo te fui a ver el sábado a tu show, fue muy largo. Y me resulta súper raro que no estés acá, dando el máximo. Entiendo que a esta altura por tu trabajo por ahí tu máximo sea muy poquito. Pero, honestamente, nosotros estamos haciendo un programa muy importante, el más importante de la televisión y siento que hay que venir acá con toda”, le dijo la intérprete de La Cobra.

Cuando terminó el programa, Leiva le explicó a Teleshow el motivo por el que no bailó en el caño: “Tomé la decisión de sentarme a hablar con la producción cuando me di cuenta de que no iba a llegar a hacer el ritmo del caño. Porque estoy muy cansada y tengo todo el derecho de estarlo. Lo que sucede es que se desvaloriza bastante la palabra ‘estrés’, como si fuese algo que uno se pone el cartelito de ‘estoy estresada’ y nada más. Cuando uno le pone el cuerpo a muchas situaciones diarias, en mi caso. Y sobre todo, con muy pocas horas de sueño”.

En esa oportunidad, ya había puesto en duda su continuidad en el programa: “Cuando uno deja de disfrutar las cosas o se da cuenta de que le hacen mal. Y encima cuando uno quiere tomar decisiones para el bien del equipo, son cuestionadas, la verdad que no te dan ganas”. Luego, manifestó: “Me siento cómoda en el programa, pero cuando uno siente que no puede dar más, ahí está el problema. Yo soy muy de pensar en las cosas que me hacen bien porque sí… La música es mi prioridad, siempre”.

Finalmente, la cantante se despedirá de La Academia y la producción ya tiene un reemplazo: Noelia Marzol, quien también había bailado en el caño en reemplazo de la periodista Débora Plager, según confirmó De Brito. Cabe recordar que esta no es la primera renuncia en el certamen: el cantante Ulises Bueno se fue del ciclo porque debía realizar una gira y Mariana Genesio también dio un paso al costado porque tenía otro compromiso laboral relacionado a su carrera actoral.

